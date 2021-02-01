Каким будет февраль в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в феврале ожидается большое количество осадков и температура воздуха выше нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя за месяц температура воздуха составит минус 13-15 градусов, что выше нормы на один градус.

В начале первой декады возможны колебания температуры воздуха ночью от минус 12-17 до минус 17-22, днем – от минус 7-12 до минус 12-17 градусов. В конце декады похолодает ночью до минус 20-25 градусов, днем – до минус 13-18 градусов.

Во второй декаде понижение температуры воздуха ночью до минус 8-13 градусов, днем – до минус 3-8 градусов. В западных районах области возможно потепление до нуля градусов.

В третье декаде столбик термометра опустится ночью до 18-23 мороза, днем – 10-15 мороза.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы. Во второй половине первой и в первой половине второй декады прогнозируется снег. Метель - в конце первой декады. Туман возможен в начале и в конце месяца, гололед - в середине первой декады. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду - часто в течение месяца.