Каким будет дополнительное образование для школьников РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дополнительным образованием в новом учебном году планируется охватить 2,9 млн детей. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Можно отметить ряд принимаемых мер в рамках приоритетных направлений воспитательной работы и дополнительного образования. Дополнительным образованием в республике в новом учебном году планируется охватить 2,9 млн детей (81,1%)», - сказал Гани Бейсембаев на республиканском августовском совещании работников образования.

Министр также сообщил, что сегодня в стране функционируют 1625 внешкольных организаций, 380 видов кружков по разным направлениям (научно-техническое, музыкальное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-педагогическое). В том числе некоторые из них оказывают услугу в рамках госзаказа.

«Из года в год растет число организаций дополнительного образования. Только за последние 3 года открыты дворцы школьников в городах Туркестан, Кокшетау, Тараз, Караганда, в Казыгуртском, Келесском, Сайрамском районах Туркестанской области, Центр имени Абая в городе Атырау, Центр креативного образования «SMART» в г. Усть-Каменогорск. Также в этом году за счет частных инвестиций в г. Астана открыт Центр нового поколения «SANA» (инновационной центр). По поручению Главы государства ведется строительство

шести Дворцов школьников в Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и в городах Алматы (2), Шымкенте», - заключил Гани Бейсембаев.