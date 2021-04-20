Каким будет дефицит бюджета по отношению к ВВП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил уточненный прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2021 году оцениваются в объеме 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Гарантированный трансферт из Национального фонда, по его словам, не меняется и сохранен в размере 2 трлн 700 млрд тенге.

«Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 000 млрд тенге до 1 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге с увеличением на 1 285 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП», - отметил министр.

«На основании вышеизложенного прошу поддержать уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2021 год в рамках прогноза социально-экономического развития на 2021-2025 годы»,- заключил А. Иргалиев.