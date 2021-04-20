Каким будет дефицит бюджета по отношению к ВВП
«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2021 году оцениваются в объеме 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
Гарантированный трансферт из Национального фонда, по его словам, не меняется и сохранен в размере 2 трлн 700 млрд тенге.
«Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 000 млрд тенге до 1 850 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге с увеличением на 1 285 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП», - отметил министр.
«На основании вышеизложенного прошу поддержать уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2021 год в рамках прогноза социально-экономического развития на 2021-2025 годы»,- заключил А. Иргалиев.