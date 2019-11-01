Каких врачей не хватает в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще месяц назад в подведомственных медучреждениях столицы не хватало почти 500 медицинских работников. В столичном управлении общественного здравоохранения рассказали, в каких специалистах нуждается город, передает Елорда Инфо.

На сегодня в управлении насчитываются 34 подведомственных медицинских организаций, в их числе - 15 поликлиник, 13 стационаров, 1 станция скорой помощи и 5 прочих.

По состоянию на 1 октября 2019 года в этих учреждениях работают 13613 медицинских работников, из них 35,7% (4860) врачей и 64,3% (8753) средних медицинских работника.

Еще месяц назад дефицит врачебных кадров в них составлял 494 человека. Так, столичным медорганизациям не хватает специалистов ВОП - 107, педиатров - 36, терапевтов - 52, акушеров-гинекологов - 42, анестезиологов-реаниматологов - 41, кардиологов - 16, психиатров - 3, онкологов - 16, неонатологов - 28 и др.

«По состоянию на 7 октября 2019 года в медицинские организации города трудоустроены 217 молодых специалистов, иными словами закрыт дефицит врачебных кадров на 44 %», - сообщили в управлении здравоохранения.

Между тем во многих медицинских учреждениях города молодым специалистам оказывается всесторонняя поддержка и социальная помощь.

Так, городская поликлиника № 4 планирует оформить сертификаты в размере 1 миллиона тенге 18 молодым специалистам, предусмотренные на уплату части первоначального взноса, необходимого для получения ипотечного займа в Жилстройсбербанке по мере их платежеспособности. В перинатальном центре № 3 несколько молодых специалистов дополнительно получают по 10 тыс тенге в месяц для оплаты арендного жилья. Трем молодым специалистам ВОП городской поликлиники № 11 выдают проездной билет по городу, а также производят ежемесячно бонусную оплату в размере 17697 тенге, с октября эта сумма увеличится до 35394 тенге. Медицинский центр психического здоровья производит 2 молодым специалистам частичную оплату аренды жилья в размере 70 тыс тенге.