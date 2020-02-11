Каких врачей не хватает в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыты 220 вакансий врачей, включая узких специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самыми дефицитными оказались акушеры-гинекологи, особенно в сельской местности, и анестезиологи-реаниматологи. Непростая ситуация с педиатрическим направлением. Детских врачей - тоже острая нехватка.

«С педиатрами такая ситуация складывается не только в нашей области – по всей стране. Это связано с тем, что какой-то период времени специалистов этого направления медвузы не готовили. Альтернатива – врачи общей практики. Но, безусловно, нужно время, чтобы они понимали ту или иную специфику работы», - пояснил руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, регион делает все возможное, чтобы привлечь медиков в Северный Казахстан. Тем, кто едет в районы, выплачивают по 1,5 млн тенге подъемных средств. Приехавшим в Петропавловск – по 500 тысяч тенге. Т.Султангазиев говорит, что всех стараются обеспечить жильем либо оплачивают половину стоимости аренды квартиры. Он признал, что есть дефицит жилья именно в областном центре.

«В 2018-м году наша область была первой среди регионов, кто предложил по 1,5 млн тенге подъемных. С прошлого года за счет местного бюджета мы начали обучать резидентов – 77 человек. По тем направлениям, где острая нехватка врачей. Обучение идет от года до трех лет. В этом году мы будем подавать заявку, чтобы на резидентуру дали еще 70 мест. Мы обучаем, заключаем договор, чтобы они в течение пяти лет у нас отработали», - рассказал Т.Султангазиев.

Делегация области уже поехала по медицинским вузам. Большая часть выпускников хочет работать в столице, крупных городах. Желающих ехать на север Казахстана немного. Тем не менее, в прошлом году прибыли 108 врачей, почти в два раза больше, чем в 2018 году.

«В прошлом году из интернатуры Высшей школы медицины при нашем университете выпустили 12 человек. Практически все остались работать у нас. Преимуществом обучения в нашем регионе можно назвать все условия для того, чтобы практиковать. В больших городах практически нереально попасть в приемный покой или к пациенту. На душу одного пациента несколько сотен студентов. У нас студентов мало, потребность в кадрах большая», - отметил Т.Султангазиев.

Глава облздрава добавил, что быстро решить вопрос с дефицитом врачей не получится. Он уверен, что в первую очередь нужно выращивать свои кадры.

«Резидентура, интернатура. Условия нужно создавать. Есть те, кто приезжают, получают 1,5 млн тенге подъемных и через месяц уходят с работы. Пишут заявление на увольнение и возвращают деньги. Кто-то вдруг понимает, что медицина не для него, либо не нравятся условия быта, погодные условия. Регионам, где села газифицированы, проще привлекать врачей. В прошлом году из нашей области уехали четыре врача», - констатировал Т.Султангазиев.