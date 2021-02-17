Каких врачей больше всего не хватает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Увеличить гранты на обучение в медицинских образовательных учреждениях для абитуриентов из регионов с острой нехваткой медицинских кадров попросила депутат Мажилиса Гульдара Нурумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных направлений Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года является развитие системы здравоохранения, а именно качественная и доступная медицинская помощь.На сегодняшний день, особенно после пандемии, обнажились слабые стороны системы здравоохранения. Одна из проблем – нехватка медицинских кадров, а именно врачей, что напрямую отражается на качестве оказания медицинской помощи населению», - сказала Гульдара Нурумова, озвучивая свой депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании Мажилиса.

Было отмечено, что согласно официальным данным, в системе здравоохранения количество медицинских работников составляет 253 883 человек, из которых 74 046 – врачи, 179 837 – средний медицинский персонал.

По оперативным данным на 01.01.2021 год общий дефицит врачей составил 4662,72 штатных единиц. По регионам острый дефицит кадров отмечается в Карагандинской области – 457,0 шт.ед., Алматинской области – 457,0 шт. ед., ЗКО – 386 шт. ед., Акмолинской области 364 шт.ед., Костанайской области – 363 шт.ед., ВКО – 338 шт.ед., а также в Жамбылской, Атырауской, Туркестанской областях.

В разрезе специальностей по республике острый дефицит врачей общей практики – 757,25 шт.ед., анестезиологов – реаниматологов (взрослых) – 299 шт.ед., врачей педиатров – 243,75 шт.ед., терапевтов – 222,0 шт.ед., врачей скорой неотложной помощи – 220,25 шт.ед., акушер – гинекологов, в т.ч. детских – 219,25 шт.ед., инфекционистов (взрослых) – 152,75 шт.ед., врачей лучевой диагностики – 131,0 шт.ед. Высокие показатели по обеспеченности наблюдаются лишь в городах Нур-Султан и Алматы.

«Проблема нехватки врачей особенно остро стоит в регионах, где нет медицинских вузов, также из-за увеличения сроков обучения в медицинских вузах, а в городах и моногородах - из-за отсутствия механизма поддержки молодых специалистов», - пояснила Гульдара Нурумова.

Депутат продолжила, что на данный момент только для молодых специалистов в сельской местности с 2009 года реализуется проект «С дипломом в село!» согласно «Государственной программе развития регионов на 2020-2025 годы» для повышения кадрового потенциала в сельской местности. С начала внедрения проекта свыше 60 тысяч специалистов получили подъемное пособие на сумму 7,4 млрд.тенге, а свыше 27,5 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья на сумму 70,6 млрд.тенге. В городах и моногородах такой поддержки нет.

Практика показывает, что, казалось бы действенный способ - обязательное распределение выпускников вузов, учившихся по гранту, тоже не всегда срабатывает. Например, общее количество выпускников 2019 года составило 8003 человек, из них по гранту обучалось 5579 человек, не прибыли на место 228 специалистов, в 2020 году – из 7912 человек подлежали распределению 5551 человек – не прибыли на место работы 179 выпускников.

По непонятным причинам, в 2020 году наблюдается уменьшение грантов для медицинских вузов - 4638 против 4685 в предыдущем, 2019 году.

Согласно Дорожной карте исполнения Предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» с 2021 года намечается увеличение количества грантов в медицинские вузы: с 4685 в 2021 году до 5185 в 2025 г. соответственно.

Планируемое увеличение количества грантов должно не просто увеличить количество медицинских кадров в стране, но и покрыть потребность медицинских учреждений в медициских специалистах.

В связи с этим депутат попросила рассмотреть следующие вопросы:

1. Обеспечение социальной помощью и жильем молодых специалистов в моногородах, наравне с селами, путем внесения данных дополнений в «Государственную программу развития регионов на 2020-2025 годы».

2. Разработать квоты по увеличению количества грантов на обучение в медицинских образовательных учреждениях для абитуриентов из регионов с острой нехваткой медицинских кадров.

3. Учитывая дефицит врачей, Министерству образования и науки РК увеличить количество грантов в медицинские вузы.

4. Комиссии по распределению молодых специалистов учитывать потребность регионов в кадрах.



