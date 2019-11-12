Каких видов деятельности коснутся изменения в применении специального налогового режима на основе патента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года вступают в силу отложенные с 2018 года нормы Налогового кодекса в части изменения требования по применению индивидуальными предпринимателями специального налогового режима на основе патента. Об этом рассказала руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД Гульмира Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт пояснила, в чем заключаются изменения. Налоговым кодексом вводится ограниченный перечень видов деятельности (32 вида), при осуществлении которых сохраняется право применения патента.

Это такие виды деятельности как такси, грузоперевозки автомобильным транспортом, парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, штукатурные работы, столярные и плотницкие работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области фотографии, переводческое (устное и письменное) дело, сдача в имущественный наем (аренду), в т.ч. транспортных средств, прокат и имущественный наем (аренда) развлекательного и спортивного инвентаря, прокат видеозаписей и дисков, прокат и имущественный наем (аренда) прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, сдача в имущественный наем (аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, сдача в имущественный наем (аренду) офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику, услуги в области спортивного образования и образования специалистов организации досуга, услуги образования в сфере культуры, услуги в области прочего образования, вспомогательные образовательные услуги, деятельность в области искусства, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, ремонт коммуникационного оборудования, ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров, ветеринарные услуги, услуги по обработке земельных участков, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, услуги носильщиков на рынках, вокзалах, изготовление и ремонт музыкальных инструментов, выпас домашних животных.

Между тем, действующим Налоговым кодексом ограничение на применение патента предусмотрено по 12 видам деятельности (недропользование, производство подакцизной продукции, консультационные услуги, финансовая и страховая деятельность и т.д.).

«Основной целью такого ограничения является недопущение неформальных трудовых отношений и сокрытия реальных доходов. Будут ограничены в применении патента те виды деятельности, которые предполагают получение соответствующих доходов и осуществление которых практически невозможно без привлечения наемных работников (круглосуточная торговля, реализация продуктов питания, торговля на рынках и т.д.). Введение перечня видов деятельности, помимо ограничений по размерам доходов и использования наемных работников, соответствуют международной практике, где в основном аналогичные режимы применяют мелкие ремесленники», - сказала Гульмира Смагулова.

Вводимая норма, по ее словам, направлена на снижение теневого оборота с легализацией наемных работников.

«Необходимо отметить, что из 268 тысяч предпринимателей, получивших патенты в текущем году, 55,7% (148 953 ИП) приходится на деятельность в сфере торговли, из которых больше 55% осуществляют данную деятельность в столице, городах республиканского и областного значения. Тем налогоплательщикам, вид деятельности которых не включен в разрешенный перечень, следует перейти на один из указанных режимов налогообложения: специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации или с использованием фиксированного вычета; общеустановленный порядок налогообложения. Что необходимо предпринять для перехода на другие специальные режимы налогообложения», - пояснила Гульмира Смагулова.

Она также добавила, что для перехода с патента на другие налоговые режимы индивидуальным предпринимателям, применяющим сейчас режим патента, надо позаботиться о выборе режима налогообложения и направить в налоговые органы в электронном виде (через кабинет налогоплательщика) или на бумажном носителе уведомление о применяемом режиме налогообложения.

При этом для правильного оформления в уведомлении надо указать выбранный режим налогообложения, а в качестве причины - несоответствие условиям применения патента с обязательным указанием даты - 1 января 2020 года.

При непредставлении указанного уведомления в срок до 1 января 2020 года налоговые органы будут обязаны перевести таких налогоплательщиков исключительно на общеустановленный порядок налогообложения, перейти с которого на другие специальные налоговые режимы для малого бизнеса возможно только через год.

Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в рамках реализации Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» получат освобождение от уплаты налогов на доходы сроком на 3 года. Сохраняется упрощенный порядок ведения учета и представления налоговой отчетности, освобождения от ведения бухгалтерского учета.