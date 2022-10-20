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    15:31, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Каких регионов больше всего может коснуться дефицит воды в ближайшее время в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 км3. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 км3. На это влияет ряд факторов. Прежде всего – это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр почеркнул, что положение усугубляется тем, что ситуация с водными ресурсами существенно различается по регионам.

    «Наиболее обеспечен водными ресурсами восточный регион страны. Наименее обеспечен центральный Казахстан (Нура-Сарысуский бассейн). Наиболее зависимыми от сопредельных стран являются южный и западный регионы. Прогнозируемый дефицит воды в большей степени затронет также южный и западный регионы», - добавил Сериккали Брекешев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Экология Вода Минэкологии Правительство
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