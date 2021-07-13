Каких ограничений ждать акмолинцам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области с 15 июля вступает в силу новое постановление «Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области». Чего ждать жителям региона, рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Межведомственной комиссии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации всем областям было дано поручение усилить ограничительные карантинные меры, в этой связи в Акмолинской области также вводится ряд ограничений.

Итак, новым документом будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq. Приостановят свою деятельность все виды аттракционов, расположенных в парковой зоне, закрытые пляжи и аквапарки закрытых пляжей.

«В выходные и праздничные дни будет запрещена деятельность общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов, которые будут работать по графику с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00; объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq; фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов; саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq; ТРЦ, ТД, павильонов площадью более 500 кв. м, крытых рынков; тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, за исключением участвующих в проекте Ashyq; детских кабинетов и центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров; фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq», - отметила А. Мусина.

В воскресенье и праздничные дни будет приостановлена работа открытых непродовольственных и продовольственных рынков.

В будние дни поручено ограничить деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20 часов.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети будут работать до 18:00. Объекты общественного питания, фудкорты, участвующие в проекте Ashyq, станут функционировать до 20:00, а не участвующие в проекте Ashyq - до 18:00.

«Мероприятия по празднованию Құрбан айт будут проводиться только в онлайн-режиме. Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение «жұма-намаз», ежедневные православные молитвы на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв. м на человека, но не более 30 человек», - добавила спикер.

Также руководителям промышленных предприятий будет необходимо организовать проведение профилактических прививок работников до 15 августа 2021 года первым компонентом и до 15 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19. Исключением станут лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.

Постановление вступает в силу 15 июля 2021 года.