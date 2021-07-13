Каких ограничений ждать акмолинцам
На заседании Межведомственной комиссии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации всем областям было дано поручение усилить ограничительные карантинные меры, в этой связи в Акмолинской области также вводится ряд ограничений.
Итак, новым документом будут приостановлены междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в проекте Ashyq. Приостановят свою деятельность все виды аттракционов, расположенных в парковой зоне, закрытые пляжи и аквапарки закрытых пляжей.
«В выходные и праздничные дни будет запрещена деятельность общественного транспорта, за исключением дачных маршрутов, которые будут работать по графику с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00; объектов общественного питания, за исключением участвующих в проекте Ashyq; фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов; саун, СПА-центров, бассейнов, за исключением участвующих в проекте Ashyq; ТРЦ, ТД, павильонов площадью более 500 кв. м, крытых рынков; тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров, за исключением участвующих в проекте Ashyq; детских кабинетов и центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров; фудкортов, за исключением участвующих в проекте Ashyq», - отметила А. Мусина.
В воскресенье и праздничные дни будет приостановлена работа открытых непродовольственных и продовольственных рынков.
В будние дни поручено ограничить деятельность фитнес-центров, фитнес-клубов, йога-центров, спортивно-оздоровительных объектов, саун, SPA-центров, спортивных объектов, бассейнов, участвующих в проекте Ashyq, до 20 часов.
ТРЦ, торговые дома, торговые сети будут работать до 18:00. Объекты общественного питания, фудкорты, участвующие в проекте Ashyq, станут функционировать до 20:00, а не участвующие в проекте Ashyq - до 18:00.
«Мероприятия по празднованию Құрбан айт будут проводиться только в онлайн-режиме. Разрешается проведение коллективных богослужений, в том числе проведение «жұма-намаз», ежедневные православные молитвы на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 кв. м на человека, но не более 30 человек», - добавила спикер.
Также руководителям промышленных предприятий будет необходимо организовать проведение профилактических прививок работников до 15 августа 2021 года первым компонентом и до 15 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19. Исключением станут лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.
Постановление вступает в силу 15 июля 2021 года.