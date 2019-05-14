Каких новичков подписал «Барыс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три новых хоккеиста присоединились к астанинскому «Барысу» по окончании сезона-2018/19 КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сначала клуб объявил о подписании финского нападающего Ииро Пакаринена, за плечами которого четыре сезона и 134 матча в НХЛ. Его последним клубом был магнитогорский «Металлург» - за него 27-летний форвард провел 66 матчей, в которых набрал 27 (19+8) очков.

Затем подписал контракт защитник сборной Казахстана Никита Клещенко, который играл за фарм-клуб «Барыса» - «Номад». Клещенко - уроженец России, но в прошлом году он получил казахстанское гражданство и сыграл на прошедшем чемпионате мира в Нур-Султане - он набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах.

Наконец, «Барыс» заключил соглашение с еще одним защитником национальной сборной - Леонидом Метальниковым. В прошлом сезоне он выступал за «Сарыарку», в составе которой выиграл Кубок Петрова. На его счету 22 (7+15) очка в 54 матчах «регулярки» и 10 (4+6) очков в 19 играх плей-офф ВХЛ.