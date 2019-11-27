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Каких договоренностей достигли Казахстан и Кыргызстан по использованию трансграничных рек

27 Ноября 2019 18:56
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Каких договоренностей достигли Казахстан и Кыргызстан по использованию трансграничных рек

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – О договоренностях по использованию водных ресурсов между Казахстаном и Кыргызстаном рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров со свои кыргызским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. От их эффективного использования зависит судьба десятка миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как отметил Глава государства, взаимодействие Казахстана и Кыргызстана по бассейнам рек Шу и Талас на сегодняшний день является положительным примером для многих стран мира.

«У нас действует совместная комиссия по использованию водно-хозяйственных межгосударственных сооружений. Казахстан ежегодно принимает участие в долевом финансировании ремонтных и эксплуатационных работ этих объектов. Всего на эти цели с 2000 года нами выделено свыше 1 млрд тенге, и практика финансирования будет продолжена. Учитывая наши наработки в этой области, мы условились продолжить тесную координацию - как в двустороннем формате, так и с нашими партнерами по региону», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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