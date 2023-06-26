Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кто должен совершать жертвоприношения на Курбан айт, сообщил советник председателя ДУМК Кенжетай Дуйсенбай на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как упоминается в хадисах, лучшее из добрых дел, которые нужно совершать в дни Курбан айта — это совершение жертвоприношения. Согласно ханафитскому мазхабу (в дни Курбан айта) совершение жертвоприношения является ваджибом, то есть обязательным для мусульманина, достигшего совершеннолетнего возраста, находящегося в здравом уме, имеющего материальный достаток (достигшего размера нисаф), который не находится в пути. В Священном Коране сказано, что мусульманину обязательно совершать жертвоприношения: «Молитесь своему Господу и совершайте жертвоприношения!». Данный аят, а также строгое предупреждение нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Если кто-либо, имея возможность, не совершил жертвоприношение, пусть не приближается к тому месту, где мы совершаем молитву», - является доказательством обязательности данного поклонения. Поэтому мусульманин, у которого имеются материальные средства сверх основных потребностей, обязан принести жертву», - сказал Кенжетай Дуйсенбай.

Он также пояснил, что если кормильцем семьи является только мужчина, его жертва засчитывается от имени всей семьи. И если, помимо мужа, жена имеет также доход и имущество, превышающее ее средства к существованию, она также должна приносить жертву от своего имени.

«Если человек, намеревающийся принести в жертву, не может сам зарезать животное, он может обратиться за помощью к специальному мяснику. Овца и коза забиваются от имени одного человека. Верблюда и быка можно заколоть от имени одного человека или от имени семи человек. Но не более семи человек», - уточнил Кенжетай Дуйсенбай.

По его словам, не все животные пригодны для жертвоприношения. Жертвенное животное должно быть одним из четырех животных: овца, коза, корова, верблюд.