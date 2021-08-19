Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что в текущем отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще семи жилых массивов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«До отопительного сезона осталось совсем немного времени. Учитывая, что отопительный сезон в столице длится порядка семи месяцев, то проводимая работа по газификации значительно улучшит качество жизни горожан.

В текущем отопительном сезоне возможность подключиться к газу появится у жителей еще семи жилых массивов города. Это Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020 году). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации.

Таким образом, на системной основе продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей. Всего в текущем году построим еще 317 км газораспределительных сетей, более 240 км из них уже построили.

В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда построили 345 км внутриквартальных сетей газоснабжения.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Данный проект позволит улучшить экологию города, повысить качество жизни горожан, так как не нужно будет топить дома углем, также повысится безопасность.

Процесс газификации находится на контроле у Главы государства», - написал аким столицы.