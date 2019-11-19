+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 8 °С
USD 387.14 EUR 428.18
RUB 6.06 CNY 55.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие жалобы поступают от родителей на детские сады  Алматы

19 Ноября 2019 14:21
Поделиться:
Какие жалобы поступают от родителей на детские сады  Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы от физических лиц поступили 22 жалобы на содержание и незаконную деятельность частных садов, а также на качество питания и медицинского обслуживания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сколько детей стоит в очереди на детские сады в Алматы
Как повышают квалификацию воспитатели столичных детсадов Прокуратура ВКО добилась отмены передачи государственных детсадов инвесторам Почти 50 тысяч заявлений для получения места в детсадах столицы попадут в стоп-лист

На контроле департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы находятся 509 частных садов с количеством детей – 25 555, из них 366 садов (18 816 детей) работают по программе «Балапан».

«Основные нарушения: неудовлетворительное содержание групп, территории, несоблюдение норм питания детей, в том числе утвержденное меню не соответствует фактическому. Например, по меню - биточки с капустой, по факту - рисовая каша, вместо молока чай, а также отсутствие подтверждающих документов качества продукции, регистрация инфекционных заболеваний и отсутствие медицинского контроля, отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дошкольной организации требованиям нормативных правил и другие», - сообщила руководитель департамента Айзат Молдагасимова.

Специалистами рассмотрено с посещением объектов 9 жалоб (из них подтверждено -7), даны письменные разъяснения требований законов - 10. По фактам выявленных нарушений наложено 7 штрафов на сумму 752 700 тенге, выдано предписаний об устранении нарушений - 7, отстранены от работы 3 сотрудников детских садов за отсутствие медицинского осмотра, 1 материал передан в суд.

«Обращаем внимание наших родителей, особенно мам - при несоответствии обслуживания детских садов, это может быть питание, неудовлетворительное содержание игровых площадок, постельных принадлежностей и другое, вы имеете право обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы», - отметила Гульзат Молдагасимова.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив