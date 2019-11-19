Какие жалобы поступают от родителей на детские сады Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы от физических лиц поступили 22 жалобы на содержание и незаконную деятельность частных садов, а также на качество питания и медицинского обслуживания детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На контроле департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы находятся 509 частных садов с количеством детей – 25 555, из них 366 садов (18 816 детей) работают по программе «Балапан».

«Основные нарушения: неудовлетворительное содержание групп, территории, несоблюдение норм питания детей, в том числе утвержденное меню не соответствует фактическому. Например, по меню - биточки с капустой, по факту - рисовая каша, вместо молока чай, а также отсутствие подтверждающих документов качества продукции, регистрация инфекционных заболеваний и отсутствие медицинского контроля, отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии дошкольной организации требованиям нормативных правил и другие», - сообщила руководитель департамента Айзат Молдагасимова.

Специалистами рассмотрено с посещением объектов 9 жалоб (из них подтверждено -7), даны письменные разъяснения требований законов - 10. По фактам выявленных нарушений наложено 7 штрафов на сумму 752 700 тенге, выдано предписаний об устранении нарушений - 7, отстранены от работы 3 сотрудников детских садов за отсутствие медицинского осмотра, 1 материал передан в суд.

«Обращаем внимание наших родителей, особенно мам - при несоответствии обслуживания детских садов, это может быть питание, неудовлетворительное содержание игровых площадок, постельных принадлежностей и другое, вы имеете право обратиться в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы», - отметила Гульзат Молдагасимова.