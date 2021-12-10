Какие жалобы и обращения получает Уполномоченный по правам человека РК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Национального центра по правам человека, по состоянию на ноябрь 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного.

Чаще всего жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции ( 298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений). В числе иных распространенных видов обращений можно отметить следующие категории - «общие вопросы уголовно-исполнительной системы», «общие вопросы уголовно-процессуального законодательства», «предоставление жилья», «вопросы здравоохранения, охраны общественного здоровья», «конституционные права и свободы гражданина», «трудовые отношения» и другие.

Сообщается, что 163 обращения касались вопросов нарушений прав человека в исправительных учреждениях Казахстана , включая жалобы на медобслуживание, злоупотребление служебным положением, нарушение коммунально-бытовых условий и применение пыток.

«Отметим, что проблема пыток, жестокого обращения и иных нарушений прав граждан в учреждениях закрытого типа традиционно остается одной из ключевых в поле зрения как правозащитников, так и правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным, за 11 месяцев текущего года по статье 146 УК РК («Пытки») в производстве находилось 655 уголовных дел.

Количество правонарушений, уголовные дела о которых прекращены по пунктам 1), 2), 5), 6), 7), 8) ч.1 ст. 35 УПК РК, составило 495 из указанных выше 655.

В целом, в нынешнем году по статье «Пытки» было осуждено 7 сотрудников МВД РК (из них 1 сотрудник КУИС МВД РК).

Согласно своему мандату, Уполномоченный по правам человека в РК координирует деятельность Национального превентивного механизма против пыток и жестокого обращения (НПМ), направленного на выявление случаев нарушений прав человека в учреждениях пенитенциарной системы и иных специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества. Деятельность НПМ осуществляется при поддержке Правительства РК, Программы развития ООН и других международных организаций.

В Казахстане институт НПМ существует и развивается на протяжении 7 лет. В состав участников НПМ, помимо Уполномоченного по правам человека, входят отбираемые среди казахстанских граждан члены общественных наблюдательных комиссий и общественных объединений, осуществляющих деятельность по защите прав, законных интересов граждан, юристы, социальные работники, врачи.

Задача задействованных в работе НПМ экспертов – регулярные, внезапные для администраций учреждений и конфиденциальные посещения мест изоляции людей от общества с целью мониторинга соблюдения прав и свобод тех, кто в них находится.

Участники НПМ ежегодно проводят мониторинговые посещения порядка 500 учреждений. В целом, количество охватываемых НПМ учреждений на текущий момент составляет более 3000 по всей стране. В число подобных учреждений, помимо тюрем, также входят следственные изоляторы, полицейские участки, наркологические диспансеры, организации здравоохранения для детей-сирот, центры оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов 1, 2 группы и др.

В результате соответствующего мониторинга были установлены и приняты многие из поступивших в адрес Уполномоченного обращений. По итогам всех обращений и жалоб, выявленных в ходе мониторинговых посещений, проводятся проверки, готовятся либо уже направлены письма в адрес уполномоченных органов.

Стоит отметить, что жалобы и обращения лиц, содержащихся в учреждениях закрытого типа, сигнализируют об имеющихся нарушениях Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государством-участником соблюдения которой является наша страна.

Согласно данным Консолидированного доклада участников НПМ за 2019-2020 гг., было проведено 1012 мониторинговых посещений, в том числе 479 периодических, 459 промежуточных и 74 специальных.

В условиях пандемии коронавируса многие государства ввели ограничения по посещению людей, находящихся в закрытых учреждениях, в связи с чем возникли дополнительные риски жестокого обращения. Отметим, что в Казахстане в условиях чрезвычайного положения участники НПМ не приостанавливали свою работу. Только за период карантина осуществлено 159 превентивных посещений, 43 видеозвонка (онлайн-интервью) участников НПМ с лицами, находящимися в закрытых учреждениях, даны 58 консультаций по телефону. Таким образом, на территории всей страны количество превентивных посещений в минувшем году увеличилось до 517, что превышает показатели 2019 года на 22 посещения.

Согласно обновленным данным, по состоянию на ноябрь 2021 года участники НПМ провели уже 507 посещений учреждений закрытого типа.

Общее количество рекомендаций, данных участниками НПМ по итогам превентивных посещений в 2021 году, составило 3667. В разрезе по государственным органам, рекомендации были направлены в КУИС, МВД, МОН, Минздрав, МТСЗН, Минобороны и КНБ РК.

Рекомендации касаются как условий содержания (проживания) лиц, так и их медицинского обслуживания, питания, образования, обеспечения необходимым вещевым довольствием и досуга.

Однако, не все рекомендации получают поддержку уполномоченных государственных органов. Так, к примеру, из 1201 рекомендации МВД РК исполнены 240 рекомендаций, на стадии исполнения находятся 926 рекомендаций, а 35 рекомендаций не были приняты данным ведомством. Минздрав РК исполнил 122 рекомендации участников НПМ из 623, на стадии исполнения находятся 492 рекомендации, а 9 не были приняты.

Добавим, что 10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека — именно на эту дату в 1948 году приходится принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека.