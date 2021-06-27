Какие землетрясения происходили в Павлодарской области в 19–20 веках

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О происходивших в Павлодарском Прииртышье подземных толчках и землетрясениях сегодня рассказывают старожилы регионы и архивные источники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 мая в 4 часа 50 минут утра в Ямышеве ощущалось волнообразное землетрясение, продолжавшееся несколько секунд, сила колебания чувствительна, в церкви остановились часы, паникадила и лампады качались в продолжение 10 минут», – говорится в «Памятной книге Тобольской Епархии, Омского округа, поселка Ямышевского Иоанно-Богословской церкви» за 1887 год о наблюдениях в поселке Ямышево, который сейчас относится к району Аккулы Павлодарской области.

Рукописный подлинник этого документа сохранился в архиве Павлодарского областного историко-краеведческого музея имени Г.Н. Потанина. А сам отрывок был опубликован в 2011 году в книге архимандрита Иосифа (Еременко) «К истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье XVIII – начала ХХ вв.» (сборник документов и материалов), вышедшей в павлодарской Типографии Сытина.

Старожил Павлодара, краевед Александр Николаевич Селиверстов в этом году корреспонденту МИА «Казинформ» в этом рассказывал, что остаточные явления землетрясений даже в Баянауле слышал известный геолог Петр Драверт. Предположительно в тридцатые годы двадцатого столетия.

«А алтайское землетрясение я лично сам слышал. Дома мы сидели, и почувствовал какое-то колыхание, – вспоминает А. Селиверстов. – Люстра даже зашаталась. Это было, наверное, в 80-е годы».

Сам мужчина, по его словам, тогда жил в доме, где ранее находился магазин «Тысяча мелочей». В ту минуту он будто бы почувствовал головокружение. Люстра чуть-чуть зашаталась.

«Это была алтайская тектоника. По-видимому, могло это землетрясение произойти где-то недалеко под нами или, во всяком случае, около нас, потому что здесь коренные магматические породы – примерно на глубине около 100 метров, – отметил краевед. – Туда дальше, к Алтаю, они все выше поднимаются к поверхности, в Алтае выходят».

Жительница села Шарбакты Щербактинского района Галина Осенняя вспомнила лето 1990 года, когда в деревне ощущались подземные толчки.

«Я хорошо это помню, так как я была как раз в положении, находилась дома и очень испугалась: я не могла понять, почему диван шевелится, и люстра шатается, и дверки от шкафов, двери – все шаталось. Я думала, что мне плохо, – говорит женщина. – А, когда встала, я упала. Попыталась выскочить на улицу, муж помог потом – забежал, испугался за меня».

По словам Галины Григорьевны, когда она и ее супруг выбежали, то увидели, что все люди выбежали на улицу. Они встали посреди улицы и смотрели – двери «прыгали». Она четко помнит это до сих пор.

Эта июньская «качка» 1990 года в Павлодарской области была упомянута и в заметке «А город подумал – ученья идут…», опубликованной в областной газете «Звезда Прииртышья» за 17 апреля 2008 года.

«16 июня 1990 года в Павлодаре ощущались сильные подземные толчки, зашатались многоэтажные дома. Многие горожане подумали, что это очередной взрыв на Семипалатинском полигоне (что в те годы случалось нередко), но оказалось – настоящее землетрясение, – говорится в тексте. – Эпицентр находился в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области – 8 баллов. В Павлодаре подземные толчки были силой 3-4 балла».

Кроме того, в руки корреспонденту МИА «Казинформ» попал проект Правительства РК/ПРООН/ГЭФ «Содействие Республике Казахстан в подготовке Седьмого Национального сообщения в соответствии с Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата». Это был технический отчет за 2016 год, точнее его раздел 2 под названием «Анализ и оценка в разрезе областей изменения повторяемости и интенсивности экстремальных метеорологических явлений за многолетний период». В нем говорится о том, что Казахстан в значительной степени подвержен стихийным бедствиям, связанным с климатическими и погодными условиями, так как территория республики занимает огромную территорию с различными климатическими зонами: от очень жарких и сухих пустынных зон на юге до очень холодных зимой степных и лесных зон на севере страны.

«Восточные и юго-восточные территории Казахстана покрыты горами, и здесь имеют место практически все виды стихийных бедствий, такие как землетрясения, оползни, селевые потоки, лавины, наводнения, ураганные ветры, град, ливневые осадки, заморозки и засухи. Кроме того, существуют еще несколько других связанных с погодными условиями явлений, которые каждый год приводят к жертвам среди населения и наносят экономический ущерб: периоды аномально высоких и аномально низких температур воздуха, неблагоприятные условия дорожного движения, гололед на дорогах, загрязненность воздуха, распространение насекомых-вредителей и болезней и так далее», – говорится в отчете.

Павлодарский историк-краевед Эрнест Соколкин в своей заметке «Майский пожар», напечатанной в «Звезде Прииртышья» 28 июня 1997 года, писал, что среди серьезных стихийных бедствий в старом Павлодаре, как и ныне, всегда были не наводнения, землетрясения и обвалы, а различного рода пожары, случавшиеся в разных местах города.

Антон Гагарин