Какие заводы построят в ближайшие годы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали об ожиданиях от реализации государственной программы индустриального и инфраструктурного развития 3.0, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В период реализации ГПИИР 3.0 упор будет сделан на реализацию 40 ключевых проектов, имеющих экспортную ориентированность. Среди них такие значимые проекты в химической промышленности, как комплекс по выпуску сложных удобрений «Еврохим Каратау», проект Borealis по производству полиэтилена, производство кальцинированной соды в Жамбылской области «Yildirim Holding», - сообщили в пресс-службе.

В металлургии ожидается запуск третьей очереди Казахстанского электролизного завода, Казахстанский завод комплексных сплавов по выпуску ферросиликомарганца.

В машиностроении планируется запуск производства автомобильной спецтехники и автокомпонентов техники «КАМАЗ» в Костанайской области, производства легковых автомобилей Hyundai в Алматы, а также производства сельскохозяйственной техники совместно с немецким сельхозмашиностроительным гигантом Claas KGaAmbH.

Что касается пищевой промышленности, в этой сфере, согласно предоставленной министерством информации, будет запущено производство мяса КРС в Нур-Султане с привлечением крупного международного инвестора Tyson Foods (США), а также в Жамбылской области – производство картофеля фри с привлечением Farm Frites (Нидерланды).

Ожидаемые результаты от внедрения ГПИИР 3.0:

- реальный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,6 раза к уровню 2018 года (до $55,9 тыс. на человека);

- рост объема экспорта обрабатывающей промышленности в 1,9 раза к уровню 2018 года (с $15,8 до $29,5 млрд);

- рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности в 1,6 раза к уровню 2018 года (с $3,6 до 5,9 млрд);

- увеличение количества действующих предприятий обрабатывающей промышленности на 1000 человек экономически активного населения в 1,5 раза к уровню 2018 года;

- повышение места Казахстана в Индексе экономической сложности стран до 55 позиции.