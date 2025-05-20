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    14:48, 20 Май 2025 | GMT +5

    Какие зарубежные направления популярны среди казахстанских туристов

    Общее количество проданных зарубежных туров на июнь 2024 года составляет 134 190 путёвок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие зарубежные направления популярны среди казахстанских туристов
    Фото: pixabay.com

    Согласно данным КФ «Туристік Қамқор», у администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма имеются данные только по организованным туристам, то есть выехавшим через туроператоров — участников системы гарантирования.

    — По состоянию на сегодняшний день 3 213 граждан РК приобрели туристические путевки для отдыха за рубежом. Следует учитывать, что данная цифра не отражает полной картины, поскольку продажи продолжаются и данные ещё дополняются, — говорится в ответе Минтуризма на официальный запрос корреспондента Kazinform.

    Наиболее популярными зарубежными направлениями среди казахстанских туристов являются следующие страны (указано количество проданных путёвок):

    • Вьетнам (92 632)
    • ОАЭ (81 349)
    • Египет (78 302).

    — Общее количество проданных зарубежных туров на июнь 2024 года составляет 134 190 путёвок. Это приблизительно соответствует уровню аналогичного периода 2025 года без значительных изменений в динамике. Однако, стоит отметить, что на текущий момент продажи не отображаются в системе КФ «Туристік Қамқор». Все организованные туры реализуются только через лицензированных ТО. Учет средней стоимости зарубежной туристической путёвки законодательством РК не предусмотрен, — сообщили в пресс-службе Минтуризма.

    Согласно данным по продажам, наибольшим спросом у казахстанских туристов в 2024 году пользовались туры на пляжный отдых — их выбрали до 98% из общего числа 1 096 246 выехавших за рубеж. Доля туристов, отдавших предпочтение экскурсионным турам, составила около 0,5%.

    Ранее мы писали, сколько стоят туры за границу в Казахстане. 

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Отдых
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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