Какие зарубежные направления популярны среди казахстанских туристов

Согласно данным КФ «Туристік Қамқор», у администратора системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма имеются данные только по организованным туристам, то есть выехавшим через туроператоров — участников системы гарантирования.

— По состоянию на сегодняшний день 3 213 граждан РК приобрели туристические путевки для отдыха за рубежом. Следует учитывать, что данная цифра не отражает полной картины, поскольку продажи продолжаются и данные ещё дополняются, — говорится в ответе Минтуризма на официальный запрос корреспондента Kazinform.

Наиболее популярными зарубежными направлениями среди казахстанских туристов являются следующие страны (указано количество проданных путёвок):

Вьетнам (92 632)

ОАЭ (81 349)

Египет (78 302).

— Общее количество проданных зарубежных туров на июнь 2024 года составляет 134 190 путёвок. Это приблизительно соответствует уровню аналогичного периода 2025 года без значительных изменений в динамике. Однако, стоит отметить, что на текущий момент продажи не отображаются в системе КФ «Туристік Қамқор». Все организованные туры реализуются только через лицензированных ТО. Учет средней стоимости зарубежной туристической путёвки законодательством РК не предусмотрен, — сообщили в пресс-службе Минтуризма.

Согласно данным по продажам, наибольшим спросом у казахстанских туристов в 2024 году пользовались туры на пляжный отдых — их выбрали до 98% из общего числа 1 096 246 выехавших за рубеж. Доля туристов, отдавших предпочтение экскурсионным турам, составила около 0,5%.

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