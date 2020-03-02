Какие запрещенные предметы носят в сумках и карманах павлодарцы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция из незаконного оборота изъяла 11 единиц оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Интересная находка обнаружена полицейскими у 57-летнего директора одного из ТОО. Мужчина хранил у себя дома незарегистрированный пистолет марки «ТТ» и патроны к нарезному оружию калибра девять миллиметров в количестве 31 штуки», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Кроме того, только за выходные дни при патрулировании полицейские выявили пять наркопреступлений.

«К примеру, сотрудниками батальона патрульной полиции задержан 25-летний мужчина, у которого из сумки изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Мужчину задержали на восьмом этаже дома по проспекту Назарбаева», - добавили в департаменте.

В другом случае, полицейские задержали 32-летнего жителя города и изъяли у него свёрток с веществом белого цвета.

«По всем фактам назначены экспертизы. Проводятся проверки, - обобщили в ведомстве. - Теперь за незаконное хранение оружия и ношение наркотических средств павлодарцы ответят перед законом. С начала 2020 года стражами правопорядка выявлено 49 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято одиннадцать единиц оружия».