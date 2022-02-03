Какие запасы по ГСМ имеет Казахстан в преддверии весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации по запасам нефтепродуктов рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря стабильной работе НПЗ мы сформировали комфортные остатки нефтепродуктов. По состоянию на 2 февраля, совокупные остатки по дизтопливу сегодня составляют 315 тысяч тонн. То есть, запасы по сравнению с 1 октября прошлого года увеличились на 113, 8. Это особенно важно в преддверии полевых весенних работ. По запасам бензина марки АИ-92 запасы – 299,2 тысячи тонн», - сообщил Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось , что в Казахстане будет создан резерв по нефтепродуктам.

В частности, в первом квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО «КТЖ» - в объеме 50 тысяч тонн.