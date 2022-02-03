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Какие запасы по ГСМ имеет Казахстан в преддверии весенне-полевых работ

3 Февраля 2022 14:20
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Какие запасы по ГСМ имеет Казахстан в преддверии весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации по запасам нефтепродуктов рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Благодаря стабильной работе НПЗ мы сформировали комфортные остатки нефтепродуктов. По состоянию на 2 февраля, совокупные остатки по дизтопливу сегодня составляют 315 тысяч тонн. То есть, запасы по сравнению с 1 октября прошлого года увеличились на 113, 8. Это особенно важно в преддверии полевых весенних работ. По запасам бензина марки АИ-92 запасы – 299,2 тысячи тонн», - сообщил Болат Акчулаков.

Ранее сообщалось , что в Казахстане будет создан резерв по нефтепродуктам.

В частности, в первом квартале 2022 года будет создан резерв по нефтепродуктам на базе АО «НК «КазМунайГаз» в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО «КТЖ» - в объеме 50 тысяч тонн.

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#Энергетика   #Минэнерго РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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