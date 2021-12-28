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Какие законопроекты будут разработаны Правительством РК в 2022 году

28 Декабря 2021 10:56
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Какие законопроекты будут разработаны Правительством РК в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект плана на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом предлагаю План законопроектных работ на 2021 год признать исполненным. Проект плана на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов, из которых 16 проектов законов касаются исполнения поручений Главы государства», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина уточнил, что в предстоящем году будут разработаны проект «Социального кодекса РК», проекты законов о местном самоуправлении, о профессиональных квалификациях, развитии агломераций, о теплоэнергетике.

«Это очень важные законопроекты. Предлагаю одобрить План законопроектных работ Правительства на 2022 год. Поручаю первым руководителям государственных органов обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент. Общая координация и контроль за исполнением Плана за Министерством юстиции», - добавил Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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