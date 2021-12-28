Какие законопроекты будут разработаны Правительством РК в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект плана на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом предлагаю План законопроектных работ на 2021 год признать исполненным. Проект плана на 2022 год предусматривает разработку 26 законопроектов, из которых 16 проектов законов касаются исполнения поручений Главы государства», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина уточнил, что в предстоящем году будут разработаны проект «Социального кодекса РК», проекты законов о местном самоуправлении, о профессиональных квалификациях, развитии агломераций, о теплоэнергетике.

«Это очень важные законопроекты. Предлагаю одобрить План законопроектных работ Правительства на 2022 год. Поручаю первым руководителям государственных органов обеспечить жесткий контроль за качественной подготовкой законопроектов и своевременностью их представления в Правительство и Парламент. Общая координация и контроль за исполнением Плана за Министерством юстиции», - добавил Аскар Мамин.