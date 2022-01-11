Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Какие задачи выполняют миротворцы ОДКБ в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Января 2022, 00:59
Какие задачи выполняют миротворцы ОДКБ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК рассказали, какие задачи выполняют миротворцы ОДКБ в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

« Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2000 человек. В Алматы создан штаб Коллективных миротворческих сил ОДКБ, координирующий действия частей и подразделений Организации, принимающих участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения», - сообщили в Минобороны РК.

По информации министерства, правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение Президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи.

«В мандат миротворческих сил входит охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан. Военнослужащие коллективных миротворческих сил государств-участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные силы Республики Казахстан. В то же время присутствие воинских подразделений стран Организации позволило военнослужащим Вооруженных сил Казахстана и сотрудникам других силовых структур совершить перегруппировку, полностью сосредоточиться на мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения и проведения антитеррористической операции», - пояснили в Минобороны.

Напомним, Президент Республики Казахстан, объективно оценивая ситуацию, своевременно обратился к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в республике.

«Необходимо подчеркнуть, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны», - дополнили в пресс-службе Министерства обороны РК.

ОДКБ   Армия   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу