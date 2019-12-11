Какие задачи стоят перед отечественной легкой промышленностью, рассказал Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый съезд отечественных производителей легкой промышленности проходит в столице, в его работе принимают участие более 120 предприятий. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В программе съезда - обсуждение конкретных механизмов для развития отрасли с участием руководителей уполномоченных государственных органов, НПП «Атамекен», депутатов Мажилиса Парламента и всех крупных производителей.

Как отметил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, программы индустриализации позволили начать новые проекты в сфере легкой промышленности.

«Только в период с 2015 до 2019 года реализован ряд знаковых проектов в легкой промышленности, созданы новые рабочие места. Объем выпуска продукции увеличен за этот период на 57%,инвестиции в основной капитал увеличились на более 50%. Мы продолжаем реализацию Государственной программы индустриально-инновационного развития на среднесрочный период до 2025 года, которая направлена на развитие обрабатывающей промышленности, рост объема экспорта, производительности труда, увеличение объема инвестиций в основной капитал и снижение энергоемкости», - сказал Роман Скляр, открывая работу съезда.

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул, что легкая промышленность имеет все возможности для динамичного развития и для этого созданы все условия.

«Во исполнение поручения Елбасы, на развитие «экономики простых вещей» выделено 600 млрд тенге, а это в первую очередь предприятия данной отрасли. Одобрена на заседании Правительства дорожная карта по развитию легкой промышленности на 2019 – 2021 годы, предусматривающая ряд действенных мер направленных на поддержку и развитие предприятий отрасли. Это - обеспечение сырьем действующих предприятий, борьба с нелегальным оборотом товаров, повышение доли казахстанского содержания, расширение действующих и реализация новых проектов и ряд других мер по системному стимулирования развития отрасли», - отметил Роман Скляр.

«Однако стоит отметить, что несмотря на наметившиеся позитивные изменения, перед отечественной легкой промышленности еще стоит целый ряд непростых задач: модернизация производств, повышение конкурентоспособности казахстанских товаров, увеличение доли инновационных товаров на внутреннем и внешних рынках», - обратился к производителям Р. Скляр.

Отметим, что в отрасли активно действуют 1016 предприятий. Из них - 12 крупных, 26 средних и 978 - это малые предприятия. Средний и малый бизнес в данной сфере составляет 98,7 %. На предприятиях отрасли легкой промышленности трудятся более 12,9 тысяч человек.