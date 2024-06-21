Какие задачи стоят перед Казахстаном как председателем Фонда спасения Арала

Казахстан в этом году возглавил Международный фонд спасения Арала. Председательство нашей страны продлится три года, на этот же срок президентом Фонда избран Касым-Жомарт Токаев. Какие инициативы и проекты планируется реализовать за это время, рассказал руководитель управления водного сотрудничества по Центральной Азии департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации Ерболат Пернехан в интервью корреспонденту Kazinform.

Прежде всего, спикер напомнил, что 11 января 2024 года по согласованию со странами ЦА решением Президента РК была утверждена кандидатура Асхата Оразбая на должность председателя Исполнительного комитета МФСА. Также в январе были проведены соответствующие процедуры по организации деятельности офиса Исполнительного комитета МФСА в Астане. Правительством был представлен офис и квартиры для представителей из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Сегодня, по словам Ерболата Пернехана, продолжается активная работа Фонда по взаимодействию с международными организациями, а также активное продвижение на мировых площадках.

- Так, 22 мая 2024 года в Индонезии в рамках 10-го Всемирного водного форума Исполнительный комитет МФСА провели субрегиональную сессию на тему «Трансграничное водное сотрудничество в бассейне Аральского моря для лучшего будущего». В сессии приняли участие руководители водохозяйственных ведомств Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. 12 июня 2024 года в Таджикистане Исполнительный комитет МФСА совместно с Всемирным банком в рамках 3 Международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 гг. провели круглый стол министров водного хозяйства ЦА на тему «Достижение большей эффективности водопользования в регионе ЦА, - проинформировал Е. Пернехан.

Он отметил, что целью председательства Казахстана в МФСА является дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества по вопросам комплексного использования водных ресурсов, экологии и эколого-ориентированных ЦУР, социально-экономических аспектов и «зеленой» экономики стран ЦА.

По словам Е. Пернехана, для достижения цели необходимо: - продолжение работы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА на основе имеющихся материалов; - реализация Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря на период 2020-2030 гг. и ее систематизированный мониторинг; - создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов ЦА с учетом интересов всех стран региона, а также в рамках общепринятых международных природоохранных конвенций, планов действий.

В рамках председательствования, в этом году Казахстан планирует начать вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, реализуемого вместе со Всемирным банком.

- Проект РРССАМ-2 являлся продолжением первой фазы проекта РРССАМ-1 и с учетом строительства Коксарайского контррегулятора и ранее построенных и восстановленных в рамках первой фазы проекта, предполагалось обеспечить эффективное управление водными ресурсами в Казахстанской части бассейна реки Сырдарья. Завершается разработка ТЭО. Проектом предусмотрено увеличение объема на 5 км3 воды, 1000 км2 дна покроется водой, что уменьшит распространение соле-пылевых бурь, стабилизируются придельтовые озера (Камышлыбатское и Акшатауское озерные системы), - сообщил Ерболат Пернехан.

Также сегодня Минводы разрабатывает предложения для стран ЦА по механизму водно-энергетического сотрудничества. При формировании механизма учитываются все интересы стран бассейна Аральского моря: экологические, ирригационные, энергетические и продовольственные, а также климатические изменения в регионе.

Как только проект будет разработан, планируется презентация для стран ЦА и дальнейшее обсуждение на межправительственном экспертном уровне.

Е.Пернехан также рассказал о сегодняшней ситуации в бассейне Аральского моря.