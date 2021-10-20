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Какие задачи стоят перед горно-металлургической отраслью Казахстана

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Октября 2021, 11:46
Какие задачи стоят перед горно-металлургической отраслью Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Адильбек Сарсембаев озвучил основные задачи, стоящие в горно-металлургической отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день перед нами стоит задача по более углубленной переработке отечественного сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, расширению номенклатуры высокотехнологичных экспортоориентированных товаров», - сказал Адильбек Сарсембаев, выступая на 11-м горно-металлургическом конгрессе Astana Mining & Metallurgy.

По его словам, не менее актуальным является развитие емких «подотраслей» с большим экономическим потенциалом.

«Например, производство редких и редкоземельных металлов, используемых в изготовлении современных материалов и технологий. На сегодняшний день такие крупные компании как ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Ульбинский металлургический завод» уже успешно производят редкие металлы, однако для производства продукции с большой добавленной стоимостью необходимо углубить уровень передела», - заключил А. Сарсембаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит 11-й горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy. Конгресс АММ стал эффективной площадкой, где встречаются профессионалы отрасли, достигаются договоренности, заключаются соглашения и контракты. Участие в мероприятии зарубежных специалистов способствует обмену опытом, лучшими практиками и выработке новых решений.

Астана   Промышленность   МИИР РК   Геология  
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