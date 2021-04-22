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    20:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие задачи решит Нацпроект по развитию конкуренции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о Национальном проекте по развитию конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Агентство ответственно за реализацию мер антимонопольного регулирования и мер по развитию конкуренции, расширение возможностей и стимулов для занятия предпринимательской деятельностью. Основные задачи и направления деятельности Агентства - устранение искажений в ценообразовании на товарных рынках, снижение государственного участия в предпринимательстве, исключение административных экономических барьеров.

    «Национальный проект по развитию конкуренции – это первый из ряда проектов новой системы государственного планирования, подготовленный Агентством совместно с заинтересованными госорганами и вынесенным на обсуждение общественности и экспертов. Его основой является внедрение проконкурентной политики», - пояснил Серик Жумангарин в ходе встречи с редакторами АО «МИА «Казинформ».

    Он также объяснил, что Нацпроект нацелен на решение трех взаимосвязанных регуляторных барьеров развития конкуренции, которые являются следствием государственного влияния на экономику и тормозят системные реформы. Первое – это вопросы обеспечения доступа к «ключевой мощности». «Ключевая мощность» – это инфраструктура, ресурсы, без доступа к которым конкуренты не могут предоставить свои услуги потребителям.

    Второй важный барьер – это искажение ценообразования. Государственное ценообразование во многом объективно обосновано, но иногда сдерживает развитие инноваций, конкуренции. В этой связи важно заняться пересмотром подходов к ценообразованию.

    В-третьих, существенным барьером является избирательное покровительство или фаворитизм. Это меры господдержки, которые искажают аллокативную эффективность конкуренции.

    Как пояснил Серик Жумангарин, фаворитизм проявляется в создании различного рода единых операторов, частных монополий, назначение так называемых «чемпионов», посредством наделения исключительными или специальными правами.

    «Для Нацпроекта мы выделили 3 базовых направления. По указанным направлениям определены наиболее ключевые сферы и проекты, решение которых будет определяющим. Тем самым, в Нацпроекте сосредоточены наиболее значимые проекты «мейнстрим» и их основная задача - в создании «бенчмарка» в видении развития политики конкуренции в стране», - добавил глава Агентства.

    Журналистам он рассказал и о развитии биржевой торговли.

    С образованием в октябре 2020 года Агентства функции по формированию государственной политики за деятельностью товарных бирж остались в уполномоченном органе (МТИ), поскольку биржевая торговля является неотъемлемой частью внутренней и внешней торговли. При Агентстве по защите и развитию конкуренции создан Биржевой комитет, это консультативно-совещательный межведомственный орган.

    Биржевой комитет провел ряд заседаний, включая деловые игры по биржевой торговле углем, авиационным топливом, газом и нефтепродуктами при участии реальных продавцов и покупателей данных рынков, где были использованы новые подходы к торгам.

    «Вопросов достаточно много, в целом, предстоит масштабная работа по наведению порядка в данном вопросе. Мы настроены создать условия для качественного и перспективного развития биржевой деятельности в стране, что имеет приоритетный характер в текущей политике государства», - добавил С. Жумангарин.


    Теги:
    Серик Жумангарин Другие государственные органы
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