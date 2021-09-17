Какие яркие постановки готовит «Astana Ballet» в IX театральном сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гастрольный спектакль «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» Театра на Малой Бронной смогут посмотреть казахстанские зрители на сцене «Astana Ballet». К слову, в новом театральном сезоне коллектив «Astana Ballet» готовит яркую авторскую программу в современном национальном колорите, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается IX театрального сезона, у нас насыщенные планы. До конца года намечены три больших премьеры. В самое ближайшее время в октябре состоятся на нашей сцене гастроли Театра на Малой Бронной. Спектакль «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева» - это потрясающий антрепризный спектакль. На наш взгляд, будет очень интересен. Это будет в неделе театра, который проводит Министерство культуры и спорта совместно с акиматом города Нур-Султан. Неделя театра будет объявлена в ближайшее время в столице», - рассказал директор «Astana Ballet».

По словам художественного руководителя театра, после завершения гастролей ожидается приезд педагога-репетитора от Фонда Баланчина для работы над постановкой балета Джорджа Баланчина «Каприччио» для фортепиано с оркестром.

«Параллельно будет идти работа над постановкой нового балета «Арканы судьбы» Мукарам Авахри. Также в ноябре ожидается приезд педагога из Чехии, который проведет для наших артистов мастер-класс. В декабре ожидается новая постановка современного балета «Синтез искусств» Ксении Зверевой, где объединяются все жанры, не только балета, но и музыка, драма, мода. В начале апреля запланирован премьерный показ еще одного спектакля. Конечно же, представим текущий репертуар. Это наши лучшие постановки, такие как спектакль «Козы Корпеш и Баян Сулу», который имеет оглушительный успех у зрителей. Также будут традиционные предновогодние показы «Щелкунчика» и многое другое», - сказал Нурлан Канетов.

Главный балетмейстер Мукарам Авахри отметила, что балет «Арканы судьбы» является одним из необычных спектаклей для нее . Музыку к спектаклю создала казахстанский композитор Карина Абдуллина.

«Сама идея спектакля принадлежит Карине. Влюбилась в эту музыку с первого раза. Для меня это очень ярко, образно. Оригинальность спектакля в том, что этим образам более двух тысяч лет. По сей день они не были отображены ни в музыкальном, ни в хореографическом виде искусства. Думаю, что в этом заключается уникальность спектакля», - добавила Мукарам Авахри.