Какие выплаты получат пострадавшие во время ЧП медики, полицейские и пожарные
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До двух миллионов тенге выделят медикам, полицейским и пожарным Алматы, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом в ходе актива Алматы по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как заявил аким, ущерб пострадавшим будет возмещен и будет оказана поддержка.
«Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Получившие тяжелые ранения получат два миллиона тенге, средние - один миллион, легкие - 500 тысяч тенге», - сказал Б. Сагинтаев.
Кроме того, будет оказана материальная помощь задействованным во время ЧП сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам.
Ранее сообщалось, как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб.
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