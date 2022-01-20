+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие выплаты получат пострадавшие во время ЧП медики, полицейские и пожарные

20 Января 2022 11:30
Поделиться:
Какие выплаты получат пострадавшие во время ЧП медики, полицейские и пожарные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До двух миллионов тенге выделят медикам, полицейским и пожарным Алматы, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом в ходе актива Алматы по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Объявление реформ ясно показывают волю Президента Казахстана - Фабио Индео
Предложенные Президентом РК реформаторские шаги требуют всеобщего уважения и поддержки - Александр Рар Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж

Как заявил аким, ущерб пострадавшим будет возмещен и будет оказана поддержка.

«Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Получившие тяжелые ранения получат два миллиона тенге, средние - один миллион, легкие - 500 тысяч тенге», - сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, будет оказана материальная помощь задействованным во время ЧП сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам.

Ранее сообщалось, как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Социальная поддержка   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Объявление реформ ясно показывают волю Президента Казахстана - Фабио Индео
Предложенные Президентом РК реформаторские шаги требуют всеобщего уважения и поддержки - Александр Рар
Казахстан находится на пути движения к демократии - Филипп Мишель-Клейсбауэр
Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж
Популярное
1 Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
4 Отменить обязательный техосмотр автомобилей предлагают депутаты
5 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
6 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Читайте также
Тараз восстанавливается после январских событий - фоторепортаж
Президент обозначил пути дальнейшего развития страны - профессор
Константа Токаева: твердая поступь «мягкой силы»
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Отменить обязательный техосмотр автомобилей предлагают депутаты
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив