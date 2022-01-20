Какие выплаты получат пострадавшие во время ЧП медики, полицейские и пожарные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До двух миллионов тенге выделят медикам, полицейским и пожарным Алматы, пострадавшим в ходе беспорядков. Об этом в ходе актива Алматы по исполнению поручений Главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил аким, ущерб пострадавшим будет возмещен и будет оказана поддержка.

«Сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и пожарным, получившим ранения и травмы, будет выплачена компенсация. Получившие тяжелые ранения получат два миллиона тенге, средние - один миллион, легкие - 500 тысяч тенге», - сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, будет оказана материальная помощь задействованным во время ЧП сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам.

Ранее сообщалось, как пострадавшим предпринимателям Алматы возместят ущерб.



