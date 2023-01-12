Какие выплаты полагаются пассажирам при задержке поездов

12 Января 2023, 15:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об условиях возврата проездных документов (билетов) при отмене или задержке пассажирского поезда сообщили в АО «Пассажирские перевозки», передает МИА «Казинформ».

Как передает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы», выплаты при возврате неиспользованных проездных документов (билетов) и компенсации за задержку поездов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом РК.

При опоздании поезда:

- Пассажирам, отказавшимся от поездки в поезде, который следует с опозданием более 1 часа, производится полный возврат стоимости проезда, но до отправления пассажирского поезда со станции, указанной в билете.

- Пассажирам при прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние

- За опоздание пассажирских поездов национального перевозчика, пассажирам выплачивается компенсация в размере 3% за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда. Компенсацию можно получить в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки».

Пассажирам, проследовавшим пассажирским поездом частного перевозчика, за компенсацией необходимо обратиться в администрацию частного перевозчика.

При замене пассажирского поезда:

- Пассажирам, проследовавшим в заменённом пассажирском поезде/вагоне более низкой категории, выплачивается разница в стоимости проезда, более высокой категории доплата с пассажиров не взимается.

- Пассажирам, отказавшимся от поездки в заменённом поезде/вагоне производится возврат полной стоимости проезда.