Какие вузы теперь могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вузы, при которых функционируют колледжи, могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь вузы, при которых функционируют колледжи, могут участвовать в конкурсе на размещение госзаказа по ТиПО. Раньше они не имели права на госзаказ по подготовке кадров за счет бюджета», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что принятые поправки в законодательство расширяют возможности вузов на обеспечение непрерывного образования.

«Хочу отметить, что все эти поправки направлены на совершенствование законодательства и повышение качества высшего и послевузовского образования, а также на повышение справедливости и создание равных условий обучения в вузах. Мы и дальше будем расширять академическую управленческую самостоятельность вузов и повышать качество предоставляемых услуг», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ранее глава ведомства разъяснил новые правила выдачи дипломов, а также сообщил, что теперь выпускники смогут отработать государственные гранты в частных организациях.

Вместе с тем, А. Аймагамбетов рассказал, как некоторые грантники обходят обязательную отработку государственного гранта по специальности.