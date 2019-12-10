Какие вузы Казахстана имеют 100% трудоустройства выпускников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Названы высшие учебные заведения Казахстана, лидирующие по трудоустройству своих выпускников, а также вузы-аутсайдеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рудненский индустриальный институт по специальности «теплоэнергетика» имеет трудоустройство 100% своих выпускников, что выше, чем в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по аналогичной специальности. Причина в том, что Рудненский индустриальный институт очень тесно работает с работодателем, с ERG. У них на месте есть прохождение практики. Педагоги, которые преподают студентам, проходят соответствующую практику повышения квалификации на самом предприятии, из предприятий люди приходят - обучают. В Рудненском институте 4,8 из 5 балов оценено на предмет актуальности (программы обучения)», - сказал зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев на пресс-конференции в СЦК.

Было отмечено, что актуальность образовательной программы очень сильно влияет на долю трудоустройства выпускников.

«Также есть программы с Карагандинским государственным индустриальным университетом, который также имеет 100% трудоустройства по специальностям «электроэнергетика», «транспорт», «транспортная техника и технологии», «материаловедение» и так далее. Вуз тесно работает с Арселор Миттал и имеет 4,5 бала по шкале актуальности», - добавил Олжас Ордабаев.

Он также назвал вузы-аутсайдеры по трудоустройству своих выпускников.

«Есть у нас, к сожалению, вузы-аутсайдеры. У нас есть 61 вуз, которые показывают уровень трудоустройства - ниже 50%. То есть, половина их выпускников пополняет ряды безработных. У них очень низкие баллы по актуальности программ. К примеру, международный университет Silkway имеет оценку актуальности 3,3 из 5 баллов, университет «Сырдарья» - 3,46 из 5 баллов, Международный гуманитарно-технический университет 3,49 из 5 баллов и так далее», - резюмировал Олжас Ордабаев.

Ранее он сообщил, что НПП РК «Атамекен» по заданию МОН провело рейтинг образовательных программ.