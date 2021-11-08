Какие возрастные категории актюбинцев чаще болеют коронавирусом

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в инфекционных стационарах Актюбинской области получают лечение от коронавирусной инфекции 1166 человек, 21 актюбинец находится в реанимации. Об эпидситуации в регионе рассказали на брифинге в РСК представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии в регионе зарегистрировано 34 534 случая КВИ. На сегодняшний день всего выздоровело 33717 человека, к сожалению, 585 пациентов умерли, за прошедшую неделю умерли 7 человек. Лечение в инфекционных стационарах получают 1166 актюбинцев, 21 человек находится в реанимации, из них 2 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. В карантинные стационары госпитализированы 3 человека», - говорит заместитель руководителя управления здравоохранения области Айгуль Куштаева.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтара Сербаева, в целом ситуация в регионе стабилизируется, регион с 17 октября находится в «зеленой» зоне.

«Актюбинская область находится в «зеленой» зоне, эпидситуация стабилизируется, мы наблюдаем снижение заболеваемости, ситуация под контролем. С 17 по 28 октября мы были в «зеленой» зоне, затем с 29 октября по 1 ноября перешли в «желтую», а с 2 ноября - снова в «зеленую» зону», - сказал он.

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 9 новых случаев КВИ. Не выявлено случаев заболевания среди детей, дошкольников. На домашнем карантине находится более 8 тысяч человек. 24 класса школ области также на карантине.

«По заболеваемости КВИ на первом месте возрастные категории 40-49 лет, на втором месте - 60-65 лет, на третьем - 50-59 лет. Основная доля заболевших вирусной пневмонией в возрасте 60-65 лет», - добавил М.Сербаев.