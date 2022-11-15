Какие возможности созданы для голосования казахстанцев с инвалидностью

15 Ноября 2022, 16:17

15 Ноября 2022, 16:17

Какие возможности созданы для голосования казахстанцев с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия проводит обучающий семинар для членов всех 68 участковых избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов за пределами Казахстана. Об этом заявил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральная избирательная комиссия традиционно большое внимание уделяет вопросу обучения участников избирательного процесса. Нами проведены обучающие семинары для политических партий, лиц с инвалидностью, молодежи, представителей СМИ и НПО. Центральная избирательная комиссия проводит обучающий семинар для членов всех 68 участковых избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов за пределами Казахстана», - сказал на брифинге для представителей иностранного дипкорпуса председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Он также сообщил о том, что в сентябре при Центральной избирательной комиссии был создан Клуб молодых избирателей с целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры.

По словам спикера, ЦИКом уделяется особое внимание созданию необходимых условий для голосования лиц с инвалидностью. В частности, даны соответствующие поручения комиссиям на местах по обеспечению инватакси, сурдоперевода, тактильных дорожек и трафарета Брайля.

«При Центральной избирательной комиссии создана и активно действует Рабочая группа по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, состав которой был расширен за счет включения авторитетных республиканских и региональных объединений по защите прав граждан с инвалидностью», - добавил Нурлан Абдиров.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК и проводимых реформах в стране.

На предстоящих президентских выборах по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.