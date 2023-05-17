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Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу

Автор:  
Серик Сабеков
17 Мая 2023, 22:29
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане сократили квалификационные требования по приему на государственную службу. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Азамат Жолманов в программе «Новое время» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы квалификационные требования сократили до трех позиций. То есть, тот талмуд, который раньше представлял 65 страниц, теперь сократился до менее чем 30 страниц. Он стал читаем, удобен, понятен, и при этом мы уравняли частный сектор и государственных служащих и дали возможность миксовать», - сказал Азамат Жолманов.

По его словам, теперь в качестве опыта работы при приеме на госслужбу уравнялась работа в госсекторе и частном секторе.

«То есть, если вы работали на госслужбе четыре года и пять лет в частном секторе, ранее это считалось разным опытом работы, теперь они плюсуются и дают девять лет стажа работы, что позволяет вам назначаться на должность, условно говоря, директора департамента. Тем самым мы открыли дорогу, открыли возможность для представителей частного сектора поступать на государственную службу без каких-либо ограничений и условностей», - пояснил Азамат Жолманов.

Ранее сообщалось, что с марта этого года проводится онлайн-прием сотрудников в пяти государственных органах.


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