Какие возможности открывает молодежи кадровый резерв, рассказал Бауржан Балгабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После отбора в Президентский молодежный кадровый резерв Бауржан Балгабаев был назначен заместителем акима Жамбылского района Алматинской области. На новой должности он курирует земельные вопросы, вопросы сельскохозяйственного развития. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» резервист рассказал о том, какого принципа придерживается в работе, как старается решить вопросы населения и какие возможности для молодых людей открывает Президентский молодежный кадровый резерв.

Бауржан Балгабаев признался, что должность заместителя акима была предложена ему как члену Президентского молодежного кадрового резерва.

«О данной инициативе я узнал из социальных сетей, после чего стал усиленно готовиться и собирать документы. В 2019 году прошел отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. В общей сложности было 4 этапа. Среди более 13 тысяч конкурсантов были отобраны 300 человек. По поручению Главы государства, кандидаты, вошедшие в данный резерв, рассматриваются при назначении на административные и политические должности государственной службы, а также на руководящие позиции квазигосударственного сектора. Учитывая условия программы, мне была предложена позиция заместителя акима района», - рассказал Бауржан Балгабаев.

По его словам, после отбора в Президентский кадровый резерв открываются колоссальные возможности для развития. А прежде всего, как отметил спикер, возможность быть полезным нашему государству. «У нас есть шанс внедрять новые подходы, улучшая и модернизируя жизнь населения», - добавил он.

Бауржан Балгабаев отметил, что чувствует большую ответственность перед населением, так как горожане возлагают большую надежду на руководство города.

«Часто приходится принимать оперативные решения. При этом нужно подходить к вопросу взвешенно. Конечно, ко всему приходишь с опытом, при этом необходима командная работа. За это хотелось бы выразить благодарность своим коллегам», - отметил он.

В работе резервист руководствуется важными принципами для руководителя, которые помогают ему в работе добиваться успеха.

«Прежде всего – это принцип объективности, во внимание принимается вся информация, как позитивная, так и негативная. Также вопрос должен рассматриваться с разных точек зрения. Немаловажным является принцип доступности, ведь работая во благо населения, необходимо владеть ситуацией, быть открытым», - подчеркнул Бауржан Балгабаев.

На новом посту он курирует земельные вопросы. Это оформление земельных участков, рациональное использование пастбищ и посевных площадей, изъятие неиспользуемых земель и так далее.

«Я старался решить вопросы на месте, чтобы жителям не требовалось обращаться повторно. При решении земельных вопросов, безусловно, применялись подходы в рамках законодательства», - пояснил резервист.

Б. Балгабаев также занимается вопросами развития сельскохозяйственной отрасли.

«Если скажут, что с моим приходом увеличилось поголовье скота или урожайность выросла (они действительно выросли), это будет неправдой, потому что, прежде всего, это заслуга самих хозяйств и моих предшественников отчасти. Моей основной задачей было организовать работу хозяйств и обеспечить нормальные условия для работы. Справился или нет, оставим на рассмотрение этих же хозяйств», - скромно заметил резервист.

Наряду с этим, для налаживания обратной связи с населением, проводятся регулярные встречи: еженедельный приём граждан, ежедневный объезд по району, активно используются инструменты социальных сетей.

В завершение беседы Бауржан Балгабаев выразил свое мнение по поводу того, как молодежь должна проявлять активность в таких значимых проектах, как Президентский молодежный кадровый резерв.

«Инициатива Главы государства о создании Президентского молодежного кадрового резерва открывает отличную возможность для молодежи попробовать свои силы в государственном секторе и внести посильный вклад в развитие страны. Безусловно, мы, молодежь, должны такими инструментами пользоваться, развивая себя и страну», - заключил Бауржан Балгабаев.