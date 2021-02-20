Какие возможности для личностного роста дает Президентский кадровый резерв - Нариман Абсаметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нариман Абсаметов – член Президентского молодежного кадрового резерва. В июне прошлого года он стал главным директором по развитию бизнеса – членом правления «Тау-Кен Самрук». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» наш герой рассказал о том, как кадровый резерв повлиял на его карьеру, какие вопросы решает на новом посту, и как soft skills помогает ему достигать целей.

В начале нашей беседы резервист рассказал о том, какие возможности открылись ему после попадания в Президентский молодежный кадровый резерв.

«Основные плюсы кадрового резерва я вижу в том, что мне удалось познакомиться с замечательными людьми. У нас есть такое сообщество резервистов, где я нашел своих единомышленников, с которыми могу обсудить те или иные вопросы. Мы живо общаемся в чате, налаживаем тесные связи. Самый большой плюс для меня, в первую очередь, - расширение круга знакомств, пополнение данного круга своими единомышленниками», - поделился Нариман Абсаметов.

После того, как он оказался в списке счастливчиков, появились и возможности для личностного роста. Одна из таких – пост главного директора по развитию бизнеса - члена правления «Тау-Кен Самрук». На новую должность он был назначен в июне прошлого года. К слову, Нариман Абсаметов уже имеет 10-летний опыт в горно-металлургической отрасли.

«Одним из критериев, почему меня повысили в должности и оказали большое доверие, думаю, стало именно то, что я являюсь резервистом. Проходили самые достойные. Мне предоставили новую возможность проявить свои знания и умения уже на более высокой должности и реализовывать новые проекты», - отметил резервист.

На новом месте Нариман Абсаметов решает ряд важных задач.

«Привлечение иностранных инвестиций в страну является одним из приоритетных направлений, поскольку дает не только приток в экономику, но и способствует строительству новых заводов. Я работал в горно-металлургической отрасли. Она является одной из самых важных сфер в стране. Эта отрасль обеспечивает работой сотни, тысячи людей. Поэтому инвестиции и новые фабрики необходимы, чтобы в полной мере раскрыть потенциал Казахстана в части природных ресурсов. То есть первая моя работа связана с привлечением иностранных инвестиций.

Также отвечаю за стратегическое развитие компании. Наш блок выстраивает долгосрочные планы развития. Третье большое направление – приватизация активов. Есть много программ по развитию частного бизнеса. Одна из таких составляющих – передача активов, которые находятся в квазигосударственном, частном секторе», - пояснил собеседник.

Резервист признался, что в достижении поставленных целей ему помогают soft skills.

«Гибкие навыки (soft skills) помогают мне осуществлять задуманное, достигать успеха. Это те профессиональные навыки, которые не зависят от специфики работы. Больше связаны с личностными качествами. Для себя выделил несколько таких значимых навыков. Первое – критическое мышление. Ты всегда должен с критической точки зрения рассматривать любую информацию. Мы живем в информационном мире с огромным потоком сведений. Не все является правдивым и достоверным. Главное – отличать ложь от правды. Второе – коммуникация. Сейчас мы видим, что многие вещи автоматизируются, также подключается искусственный интеллект. Но на что не способен искусственный интеллект? Правильно выстраивать коммуникации. Все решения в этом мире принимаются людьми. Очень важно находить правильный подход к людям, быть открытым. Без налаженной коммуникации сложно добиться своих задач. Третий важный навык – эмоциональный интеллект. Это умение управлять своими эмоциями, понимать чувства других. Эти профессиональные навыки помогают мне находить правильные пути решения», - подчеркнул Нариман Абсаметов.

В завершение нашей беседы резервист поделился с коротким списком литературы, которую он рекомендует нашим читателям.

«Я долго думал, какими же книгами поделиться. Выбрал три очень близких по душе. Первая – книга американского финансиста Рэя Далио «Принципы: жизнь и работа». В своей книге автор раскрывает секрет того, что ему помогло достичь успеха. Он рассказывает о том, как не только быть успешным на работе, но быть счастливым в обычной жизни. Всегда нужно держать баланс. Если ты счастливый человек, у тебя и дома, и на работе все должно быть хорошо. В своей книге автор делится теми вещами, которые помогли ему в этом: открытость, честность, окружать себя правильными людьми. Только в правильном окружении ты можешь расти и достигать определенного успеха. Не бояться высказывать свое мнение. Думаю, в ней каждый найдет что-то интересное для себя.

Вторая книга – «Фактологичность» Ханса Рослинга. Она дает более радужный взгляд на мир. Сейчас мы живем в таком информационном потоке, где много негатива. Но Ханс Рослинг, используя статистические данные, показывает, что в жизни не все так плохо, наша жизнь улучшается. Он уверяет, что наши дети будут жить лучше, чем мы, поэтому не нужно пессимистично смотреть на вещи.

Третья – книга лауреата Нобелевской премии Ричарда Филлипса Фейнмана «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!». Ричард Фейнман – физик. В своей книге он показывает свою жизнь очень разносторонней: как участвовал на карнавале в Бразилии, взламывал сейфы и другие истории. То есть такой и должна быть жизнь. Она не должна заканчиваться зарабатыванием денег или получением призваний. Жизнь многогранна! Есть прекрасные люди в трущобах! И такие же прекрасные люди – на вручении Нобелевской премии. Ты должен увидеть жизнь со всех ракурсов! Эта книга тоже дает интересный взгляд на жизнь: как прожить полноценно и наслаждаться моментом. Мне было познавательно и интересно прочесть их», - заключил главный директор по развитию бизнеса – член правления «Тау-Кен Самрук» резервист Нариман Абсаметов.