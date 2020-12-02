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Какие возможности дает общее биржевое пространство ЕАЭС

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Декабря 2020, 15:41
Какие возможности дает общее биржевое пространство ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн брифинга помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина рассказала о том, какие возможности дает дорожная карта по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС, которая будет реализована в течение десяти лет до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее Коллегия ЕЭК утвердила дорожную карту по формированию общего биржевого пространства Евразийского экономического союза.

Как пояснила Ия Малкина, мероприятия дорожной карты разделены на семь этапов и будут реализованы в течение десяти лет до 2030 года.

«Дорожная карта предусматривает разработку нескольких международных договоров: о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах других государств-членов, об обеспечении взаимного допуска ценных бумаг на биржи государств-членов, об электронном взаимодействии по унифицированным форматам и каналам передачи информации, о создании объединенной системы раскрытия корпоративной и финансовой информации, о разработке механизмов противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и защиты прав инвесторов, о формировании интегрированного расчетно-депозитарного кластера и клиринговой системы», - сказала Ия Малкина.

Помощник Председателя Коллегии ЕАЭС пояснила, какие возможности дает эта дорожная карта по формированию общего биржевого пространства.

«Как отмечает министр по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, который курирует эту работу, общее биржевое пространство позволит сформировать фундамент для свободного передвижения капитала, повысить качество фондирования, расширить инвестиционные и сберегательные возможности для населения и создать механизмы для проведения трансграничных операций», - добавила помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.


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