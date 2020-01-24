Какие вопросы здравоохранения рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова состоялось заседание городского штаба по вопросам здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании были обсуждены вопросы общей смертности за 2019 год, достижения руководителями медицинских организаций ключевых показателей результативности (KPI), заслушаны результаты проверки медицинских организаций ревизионной комиссией.

В работе совещания приняли участие руководители управления общественного здоровья, городских медицинских организаций.

Как отметил в своем докладе и.о. руководителя управления общественного здоровья Т. Абилдаев, основными причинами смертности в городе являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, а также несчастные случаи, травмы и отравления.

«Необходимо обеспечить комплексную реализацию мер по снижению общей смертности и смертности по основным причинам. Усилить контроль за работой медицинских организаций первичного звена, особенно касательно проводимой диспансеризации и наблюдения за пациентами, состоящими на диспансерном учете», – сказал Ержан Бабакумаров.

По итогам совещания Управлению общественного здоровья дан ряд конкретных поручений по снижению показателей смертности, повышению качества и доступности медицинской помощи.

Также было поручено создать рабочую группу по устранению недостатков, выявленных аудиторской проверкой ревизионной комиссии.

Кроме того, заместитель акима поручил принять меры к руководителям, допустившим недостижение индикаторов KPI, а также усовершенствовать методику оценки эффективности деятельности согласно поступившим предложениям.