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Какие вопросы здравоохранения рассмотрели в Алматы

24 Января 2020 20:51
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Какие вопросы здравоохранения рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова состоялось заседание городского штаба по вопросам здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании были обсуждены вопросы общей смертности за 2019 год, достижения руководителями медицинских организаций ключевых показателей результативности (KPI), заслушаны результаты проверки медицинских организаций ревизионной комиссией.

В работе совещания приняли участие руководители управления общественного здоровья, городских медицинских организаций.

Как отметил в своем докладе и.о. руководителя управления общественного здоровья Т. Абилдаев, основными причинами смертности в городе являются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, а также несчастные случаи, травмы и отравления.

«Необходимо обеспечить комплексную реализацию мер по снижению общей смертности и смертности по основным причинам. Усилить контроль за работой медицинских организаций первичного звена, особенно касательно проводимой диспансеризации и наблюдения за пациентами, состоящими на диспансерном учете», – сказал Ержан Бабакумаров.

По итогам совещания Управлению общественного здоровья дан ряд конкретных поручений по снижению показателей смертности, повышению качества и доступности медицинской помощи.

Также было поручено создать рабочую группу по устранению недостатков, выявленных аудиторской проверкой ревизионной комиссии.

Кроме того, заместитель акима поручил принять меры к руководителям, допустившим недостижение индикаторов KPI, а также усовершенствовать методику оценки эффективности деятельности согласно поступившим предложениям.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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