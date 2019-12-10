Какие вопросы задавали Бакытжану Сагинтаеву алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с жителями Турксибского района поручил подчиненным оперативно решать текущие вопросы горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из самых проблемных вопросов района является снос ветхого жилья — в городе около тысячи ветхих домов, половина из них находится в этом районе. В рамках программы «Ветхое жилье» привлекаются частные инвесторы для строительства нового жилья.

«Работа в данном направлении продолжается. Однако, так как не все жильцы соглашаются с предлагаемыми условиями, решение вопроса со сносом затягивается», — отметил аким, предложив жителям активнее участвовать в программе. По вопросам вырубки аварийных деревьев, которых в районе насчитывается около 12 тысяч, будет проводиться последовательная работа. Всего в районе более полумиллиона деревьев. По заданному вопросу о строительстве медпункта в микрорайоне Нуршашкан Бакытжан Сагинтаев поручил в ускоренные сроки подготовить документацию и в следующем году сдать социальный объект в эксплуатацию. Также аким Алматы поручил устанавливать светофорные объекты на пешеходных переходах через загруженные улицы района. «Текущие вопросы, беспокоящие жителей, необходимо решать оперативно, чтобы больше внимания уделять системным вопросам», — поручил Бакытжан Сагинтаев акиму района и руководителям городских управлений и служб. Как известно, на стадии публичного обсуждения находится разработанная Стратегия развития «Алматы-2050». Главной задачей ставится вхождение в Топ-100 городов мира по качеству жизни. «Для того чтобы достичь этой амбициозной цели, мы в ближайшие несколько лет полностью решим вопросы дорожной и коммунальной инфраструктуры, чтобы во всех уголках мегаполиса были равные по качеству дороги, освещение, водоснабжение и другие блага цивилизации. Для эффективной работы мы проводим подобные встречи, чтобы слушать и слышать друг друга. Только вместе мы сможем прийти к успеху», — подчеркнул аким. По его словам, со следующего года бюджет города будет формироваться по целевым программам, в частности, таким как «Мой двор», «Моя улица», «Мой район». Таким образом, вопросы районов будут решаться в полном объеме. Как и в других районах, жители Турксибского жалуются на качество работы общественного транспорта. Как сообщалось, потребность города для стопроцентного обеспечения всех маршрутов составляет порядка тысячи автобусов. Сейчас городские перевозчики практически ежемесячно обновляют автопарки и выводят новые автобусы на линии. «В целом в организации общественных перевозок мы будем перенимать передовой опыт мировых городов. К примеру, маршруты будем составлять по спросу жителей: куда больше ездят горожане, там и будут ходить автобусы», — отметил аким. По вопросу дефицита школ Бакытжан Сагинтаев, напомнив, что в городе он составляет около 30 тысяч мест, сообщил о масштабной программе по строительству объектов образования в рамках ГЧП -восьми школ на 13 тысяч мест. Стартует она в следующем году. Такая же работа будет проведена по строительству детских садов. Подводя итоги встречи, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что все предложения и озвученные вопросы будут решаться. Оперативные вопросы найдут решение в кратчайшие сроки. Системные — потребуют времени на разработку проектно-сметной документации и обеспечение бюджетом.

В ходе сегодняшней трехчасовой встречи выступили 54 жителя Турксибского района, которые задали более 130 вопросов.







