Какие вопросы задали акиму Карагандинской области жители Приозёрска

ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – Жители Приозёрска рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку, каких социальных объектов не хватает в городе. Приозёрцев также волнует развитие туризма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча с главой региона прошла в здании Центра детско-юношеского творчества «Достык». На неё собрались общественники, неравнодушные горожане. Поднимались вопросы не только частного характера, но и касающиеся в целом улучшения жизни в городе.

Приозёрцы попросили об открытии колледжа для обучения молодёжи востребованным профессиям. Кроме того, участники встречи говорили о необходимости строительства Дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Аким области поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на ФОК.

«Начнём с ФОКа, вопрос по Дому культуры будем решать постепенно. По колледжу вас поддерживаем, рассмотрим варианты. Каждый вопрос буду держать на контроле», — заверил Женис Касымбек.

Неудобства жителям доставляет отсутствие автобусного сообщения с Балхашом. Маршрут также обещали организовать.

Приозёрск входит в Балхашскую курортную зону. По мнению участников встречи, необходимо уделять большее внимание популяризации туризма и созданию условий для отдыха.

«Наш город многие казахстанцы знают. Хочется, чтобы туристов приезжало больше. Для этого нужно развивать отрасль, усиливать пиар», - отметил житель Приозёрска Адильбек Бердымуратов.

В прошлом году в городе начали благоустройство побережья озера Балхаш. В этом году планируется строительство этноаула, развлекательного комплекса.

Каждый участник смог высказаться. Такие встречи в формате открытого микрофона позволяют построить эффективный диалог с властью.

«Есть возможность напрямую озвучить вопросы, которые не могут решить местные власти. И сегодня мы рассказали о своих проблемах», - добавил житель города Нургали Карабеков.

Женис Касымбек также провёл личный приём. Приозёрцы обратились с вопросами по поводу жилья, освещения и благоустройства улиц. Один из жителей попросил привести в порядок дорогу на улице Транспортной.

Аким области поручил найти финансирование и в этом году отремонтировать.

Многодетная мать Алма Абильдаева из Сарышагана попросила поддержки в расширении своего дела. Она занимается переработкой рыбы, но не смогла получить грант, чтобы купить дополнительное оборудование.

Женис Касымбек поручил также разобраться и найти варианты помощи женщине.

В целом глава области сказал, что нерешаемых вопросов нет, постепенно со всем разберутся. Перед местными властями поставил задачу ежемесячно докладывать о ходе решения каждого заданного вопроса.