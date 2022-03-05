РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:07, 04 Март 2022 | GMT +6

    Какие вопросы задали акиму Карагандинской области жители Приозёрска

    None
    None
    ПРИОЗЁРСК. КАЗИНФОРМ – Жители Приозёрска рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку, каких социальных объектов не хватает в городе. Приозёрцев также волнует развитие туризма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Встреча с главой региона прошла в здании Центра детско-юношеского творчества «Достык». На неё собрались общественники, неравнодушные горожане. Поднимались вопросы не только частного характера, но и касающиеся в целом улучшения жизни в городе.

    Приозёрцы попросили об открытии колледжа для обучения молодёжи востребованным профессиям. Кроме того, участники встречи говорили о необходимости строительства Дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Аким области поручил до конца года разработать проектно-сметную документацию на ФОК.

    «Начнём с ФОКа, вопрос по Дому культуры будем решать постепенно. По колледжу вас поддерживаем, рассмотрим варианты. Каждый вопрос буду держать на контроле», — заверил Женис Касымбек.

    Неудобства жителям доставляет отсутствие автобусного сообщения с Балхашом. Маршрут также обещали организовать.

    Приозёрск входит в Балхашскую курортную зону. По мнению участников встречи, необходимо уделять большее внимание популяризации туризма и созданию условий для отдыха.

    «Наш город многие казахстанцы знают. Хочется, чтобы туристов приезжало больше. Для этого нужно развивать отрасль, усиливать пиар», - отметил житель Приозёрска Адильбек Бердымуратов.

    В прошлом году в городе начали благоустройство побережья озера Балхаш. В этом году планируется строительство этноаула, развлекательного комплекса.

    Каждый участник смог высказаться. Такие встречи в формате открытого микрофона позволяют построить эффективный диалог с властью.

    «Есть возможность напрямую озвучить вопросы, которые не могут решить местные власти. И сегодня мы рассказали о своих проблемах», - добавил житель города Нургали Карабеков.

    Женис Касымбек также провёл личный приём. Приозёрцы обратились с вопросами по поводу жилья, освещения и благоустройства улиц. Один из жителей попросил привести в порядок дорогу на улице Транспортной.

    Аким области поручил найти финансирование и в этом году отремонтировать.

    Многодетная мать Алма Абильдаева из Сарышагана попросила поддержки в расширении своего дела. Она занимается переработкой рыбы, но не смогла получить грант, чтобы купить дополнительное оборудование.

    Женис Касымбек поручил также разобраться и найти варианты помощи женщине.

    В целом глава области сказал, что нерешаемых вопросов нет, постепенно со всем разберутся. Перед местными властями поставил задачу ежемесячно докладывать о ходе решения каждого заданного вопроса.


    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!