Какие вопросы решает новый Закон по вопросам ЖКХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», подписанный Главой государства 26 декабря 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новый документ направлен на решение ряда вопросов в данной сфере. В частности, урегулирование и оптимизация порядка регистрации многоквартирного жилого дома как объекта кондоминиума, обеспечение прав собственников квартир и нежилых помещений по управлению МЖД, урегулирование деятельности управляющего МЖД и управляющей компании, внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, регулирование таких вопросов, как получение согласия жильцов при переоборудовании и изменении функционального назначения помещений МЖД, применение национальных стандартов для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов, проведение аттестации услугодателей в данном направлении и цифровизации сферы ЖКХ.

Стоит отметить, со стороны граждан поступало множество жалоб о неправильном использовании общего имущества многоквартирного жилого дома. Впредь, согласно новому Закону, необходимо зарегистрировать МЖД как объект кондоминиума, в котором четко будет определена общая площадь дома, включая земельный участок и размеры долей каждой квартиры и нежилого помещения. То есть, реализация или сдача в аренду общего имущества без согласия собственников квартир будет строго под запретом. Так как, некоторые недобросовестные строительные компании, прежде чем зарегистрировать дом, продавали подвальные и цокольные помещения общего имущества. В связи с чем, в соответствии с нормами Закона площадь общего имущества объекта кондоминиума будет определяться на стадии проектирования многоквартирного жилого дома.

На сегодняшний день, в основном, МЖД управляются кооперативами собственников квартир (КСК), управляющими компаниями и иными организациями. Однако и к их деятельности также возникало множество вопросов. Также имелись случаи, когда застройщики, после завершения строительства дома, создавали аффилиированные управляющие организации с целью дальнейшего управления построенными домами без согласия собственников квартир.

В соответствии с новым Законом собственники квартир и нежилых помещений обязаны выбрать одну из 2-х форм управления: создают объединение собственников имущества (ОСИ) в качестве юридического лица, либо создают простое товарищество – непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир и нежилых помещений без образования юридического лица. При этом, обе формы управления будут работать по принципу «один дом – одно объединение – один счет». Это подразумевает, что жители каждого дома будут открывать собственный текущий и сберегательный счета и управлять и использовать ими самостоятельно.

Согласно Закону, собрание собственников квартир является высшим органом управления, обеспечивающим коллективное обсуждение и принятие решений собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества. Избирает членов совета дома, ревизионной комиссии и может приостановить их полномочия при недовольстве их деятельностью. Выбирает форму управления домом и утверждает план расходов. Принимает такие важные решения, как проведение капитального ремонта дома, сдача в аренду общего имущества.

В Законе также четко даны разъяснения лицу или управляющей компании, на которую возлагается обязанность управления домом, указаны их права и обязанности. Будут внедрены новые механизмы проведения капитального ремонта объектов общего имущества. Определяется порядок сбора собственниками средств на эти цели, условия обеспечения безопасности и страхования, объем средств, вносимых на сберегательный счет.

Кроме того, нежилые помещения должны быть изолированы от квартир и иметь свой отдельный вход. Это требование теперь распространяется и на хостелы. Законом также дополняются обязанности собственников квартир и нежилых помещений, а также нанимателей. В частности, соблюдение тишины в ночное время, в том числе не проведение в квартире, нежилом помещении и вне их сопровождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию граждан, потребления табачных изделий в специальных местах.

Предусмотрен ряд мер и для решения проблем в сфере безопасной эксплуатации лифтов. В этих целях разработан национальный стандарт и предусмотрена аттестация юридических лиц, занимающихся оказанием услуг в данном направлении. В рамках Закона местные исполнительные органы наделяются компетенцией государственного надзора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры, в том числе лифтов, эскалаторов.

В целях обеспечения прозрачности всех бизнес-процессов в жилищно-коммунальной сфере и улучшения взаимодействия всех сторон будут проведены мероприятия по цифровизации отрасли. Будут внедрены электронные информационные ресурсы и информационные системы.

В целом, новый Закон направлен на стимулирование улучшения содержания многоквартирных жилых домов, поднятие на новый уровень деятельности объединения собственников имущества и стимулирование собственников квартир и нежилых помещения на активное участие в управлении общим имуществом и решении возникающих вопросов.