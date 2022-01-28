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Какие вопросы рассмотрят на Съезде партии «Nur Otan»
28 Января 2022 15:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы рассмотрят в ходе XXI Съезда партии «Nur Otan», поделились в пресс-службе Акорды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее сообщалось, что начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
Согласно утвержденной повестке будут рассмотрены три вопроса: 1. Об избрании Председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в Устав; 3. О внесении изменений в состав Политического совета.
Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены Правительства.
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