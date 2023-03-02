Какие вопросы подняла партия «Ақ жол» на теледебатах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимы ограничение участия государства в экономике, поддержка предпринимательства. Об этом в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире национального телеканала «Qazaqstan» заявил представитель Демократической партии «Ақ жол» Берик Дюсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер заявил, что еще 100 лет назад наши предки заявляли, что все блага нашей земли должны быть использованы во благо нашего народа.

«К сожалению, мы сегодня видим лишь слайды вместо реальной экономики. Предприятия, в которые вкладывались народные средства и программы, попусту пропадают. Наша цель-вернуть все это. Для этого необходима либерализация экономики, ограничение участия государства в экономике, поддержка предпринимательства», - сказал Берик Дюсембинов.

В ходе телевизионных дебатов он также попытался ответить на вопрос представителя партии «Respublica» Сырымбека Тау относительно многолетней неизменности руководства партии «Ақ жол».

«Проблема не в смене руководителя. Да, наверное, это и правильно. Но у нас, как говорится, «коней на переправе не меняют», - ответил представитель партии.

По его мнению, для того, чтобы Парламент стал влиятельным, вопросы, связанные с бюджетом, должны быть подотчетны законодательному органу. Кроме того, на выборах партия должна сформировать Правительство. Ведь за прошедшие 30 лет никто не ответил ни за победы, ни за провалы Правительства. Народные средства «разлетелись по ветру».

В заключительной части дискуссии спикер обратился к избирателям.

Напомним, в прямом эфире национального телеканала Qazaqstan состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В них приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.