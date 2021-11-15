Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный вопрос повестки 6-го заседания «Астана Клуба», которое проходит в столице, будет касаться ликвидации последствий пандемии. Об этом рассказал эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главный вопрос повестки дня – пандемия. Как известно, это проблема, которая беспокоит население мира в целом. Мы обсудим следующие вопросы: как мы выйдем из этой пандемии»? как происходит процесс восстановления нашей экономики?». После пандемии мы вступаем в новый мир. А каким будет этот мир, какими будут его правила? В рамках 6-го заседания будет организована сессия, посвященная 30-летию Независимости Казахстана. В ходе сессии будут подведены итоги пройденного за 30 лет пути нашей страны и обсуждены вопросы – какие вызовы ждут Казахстан в будущем? и какие у нас возможности?, в каком направлении мы должны двигаться?», - сказал Жумабек Сарабеков в интервью представителям СМИ в рамках заседания.

Он отметил, что в рамках Астанинского клуба лучшие эксперты, государственные деятели мира соберутся в столице и ответят на актуальные вопросы, волнующие многих.

«Заседание продлится 3 дня. Понятно, что будут обсуждены глобальные проблемы. Мы будем задавать вопросы экспертам и получать ответы на них. В целом, в работе коллегии принимают участие около 30 спикеров из 20 стран мира в офлайн формате. Кроме того, несколько спикеров примут участие в онлайн-режиме. Всего выступят 55 спикеров», - заключил Жумабек Сарабеков.