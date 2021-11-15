+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»

15 Ноября 2021 11:39
Поделиться:
Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный вопрос повестки 6-го заседания «Астана Клуба», которое проходит в столице, будет касаться ликвидации последствий пандемии. Об этом рассказал эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба» «Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане

«Главный вопрос повестки дня – пандемия. Как известно, это проблема, которая беспокоит население мира в целом. Мы обсудим следующие вопросы: как мы выйдем из этой пандемии»? как происходит процесс восстановления нашей экономики?». После пандемии мы вступаем в новый мир. А каким будет этот мир, какими будут его правила? В рамках 6-го заседания будет организована сессия, посвященная 30-летию Независимости Казахстана. В ходе сессии будут подведены итоги пройденного за 30 лет пути нашей страны и обсуждены вопросы – какие вызовы ждут Казахстан в будущем? и какие у нас возможности?, в каком направлении мы должны двигаться?», - сказал Жумабек Сарабеков в интервью представителям СМИ в рамках заседания.

Он отметил, что в рамках Астанинского клуба лучшие эксперты, государственные деятели мира соберутся в столице и ответят на актуальные вопросы, волнующие многих.

«Заседание продлится 3 дня. Понятно, что будут обсуждены глобальные проблемы. Мы будем задавать вопросы экспертам и получать ответы на них. В целом, в работе коллегии принимают участие около 30 спикеров из 20 стран мира в офлайн формате. Кроме того, несколько спикеров примут участие в онлайн-режиме. Всего выступят 55 спикеров», - заключил Жумабек Сарабеков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»
«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы
Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы
Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив