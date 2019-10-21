Какие вопросы обсудят главы правительств стран СНГ в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 октября в Москве Премьер-Министр РК Аскар Мамин примет участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе заседания главы правительств обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества в рамках содружества. В частности, состоится обмен мнениями о ходе реализации Договора о зоне свободной торговли, подписанного государствами-участниками СНГ в 2011 году, а также согласование проекта Соглашения о свободной торговле услугами между странами СНГ», - сказал на брифинге в МИД официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

По его словам, в рамках заседания запланировано подписание ряда международных договоров, предусматривающих сотрудничество по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, а также углубление взаимодействия в правоохранительной сфере.

«Участники мероприятия утвердят концепцию сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации. Планируется также подписание стратегии обеспечения информационной безопасности и комплекса совместных действий государств-участников СНГ в профилактике в борьбе с гриппом птиц и Ньюкаслской болезнью в период до 2025 года», - добавил спикер.

Кроме того, 25 октября в Москве Премьер-Министр РК Аскар Мамин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

«В этом году это будет IV встреча глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза. В ходе заседания будет рассмотрен ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС. Главы правительств подведут промежуточные итоги реализации достигнутых договоренностей и определят направления дальнейшей работы в ЕАЭС. Особое внимание будет уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли между государствами-членами, устранение препятствий в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, а также развитие интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики. В ходе мероприятия также планируется подписание ряда соглашений», - заключил А. Смадияров.