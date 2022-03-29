Какие вопросы интересуют жителей районов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек продолжает серию отчётных встреч с населением. В Бухар-Жырауском районе сельчане подняли много вопросов – от социальных до скотокрадства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу в Доме культуры Ботакары собрались не только жители райцентра, но и других сёл. Смог высказаться и задать свои вопросы каждый желающий.

К примеру, приехавшие из села Доскей пожаловались на состояние электросетей. Решение этой проблемы зависит от реализации инвестиционной программы монополиста.

Жители Кушокы попросили о строительстве ФОКа. Мест для занятий спортом не хватает и в других сёлах. По словам акима района Сержана Аймакова, в этом году новые спортобъекты будут открыты в 17 населённых пунктах, там планируется установка многофункциональных хоккейных кортов, мини-футбольных полей, уличных площадок Workout. ФОК должны достроить в Ботакаре, на очереди посёлок Г. Мустафина. Для Кушокы также намерены разработать проект.

В посёлке Г. Мустафина несколько лет не решался вопрос с ремонтом моста. В этом году средства выделили из бюджета и работы начнутся. Отремонтировать сельский клуб, оборудовать кабинет физиотерапии, сделать пристройку к школе – об этом просили сельчане. На большинство вопросов аким области и района ответили сразу. По некоторым будут даны письменные ответы в течение недели.

«В целом Бухар-Жырауский район развивается, динамика позитивная. Это и новые дома, и обновлённые дороги. В селе Доскей завершается капитальный ремонт двух пятиэтажных домов, а также за счёт областных управлений будут восстановлены ещё три дома. В районе улучшается инфраструктура сёл благодаря спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі». Но вопросов остаётся немало. По итогам этой встречи будет разработан план мероприятий с учётом высказанных вами предложений и замечаний. На следующей встрече отчитаемся, что сделано», – отметил Женис Касымбек.

Новый формат отчётной встречи понравился бухаржыраусцам.

«Я сегодня рассказала о проблемах земляков. Не первый раз прихожу на отчёт акима. Надо побольше таких встреч. Открытый диалог, без каких-то оглядок. Надеемся, что наши вопросы будут решаться. Ближе к народу – это отлично. Такие встречи повышают доверие к власти», – поделилась Раушан Сагандыкова, жительница посёлка Ботакара.

После встречи аким области также провёл приём по личным вопросам.