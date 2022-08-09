Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Какие вопросы больше всего волнуют население Казахстана
9 Августа 2022 11:58

Какие вопросы больше всего волнуют население Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров озвучил наиболее часто озвучиваемые населением вопросы в рамках встреч с руководителями госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках выездных встреч в регионы министрами зафиксирован ряд актуальных вопросов граждан. Наиболее волнующими население вопросами являются качество мобильной связи и Интернета в городах и сельских населенных пунктах, электрификация и газификация регионов, обеспечение качественной питьевой водой, обязательное социальное медицинское страхование», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

Как показал анализ, также народ интересуется повышением заработной платы сотрудникам промышленных предприятий, вопросами лиц с инвалидностью, ротацией руководителей организаций образования, усыновлением детей, дистанционным форматом обучения, обновлением учебных программ, а также подушевым финансирование спортивных секций и творческих кружков.


Новости по теме
Решения поднятых в ходе встреч с населением вопросов разместят на сайтах госорганов РК
Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику - Алихан Смаилов
Сенаторы продолжают встречи с населением в регионах
Читайте также
Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику - Алихан Смаилов
Решения поднятых в ходе встреч с населением вопросов разместят на сайтах госорганов РК
Изменились правила предоставления грантов по Дорожной карте бизнеса-2025
Госорганы не соблюдают график встреч с населением – Мининформ
Проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций поручил Премьер-Министр РК
Филиал ведущего зарубежного вуза планируют открыть в Нур-Султане
Более 220 встреч с населением запланировали центральные госорганы на 2022 год
400 зарубежных преподавателей по инновационным направлениям привлечено в РК
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
4 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
5 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив