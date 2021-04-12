Какие вопросы безопасности больше всего волнуют казахстанцев, изучает МВД
«В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева, совместно с НПО проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы», - сказала Шугыла Турлыбек.
В столице, по ее словам, были опрошены более 2 тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.
Как выяснилось, жителей столицы беспокоят:
-отсутствие местами уличного освещения;
-дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов;
-употребление алкоголя и наркотиков в подъездах домов;
-безопасность детских площадок;
-бродячие собаки и защита животных;
-нарушение тишины;
-противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса в многоэтажных домах.
«Соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте. Нужно отметить, что построение эффективных партнерств – это основа сервисной модели, к которой стремится казахстанская полиция. Опросы позволяют исследовать потребности общества в безопасности», - добавила Шугыла Турлыбек.
Было сообщено, что подобные исследования будут проведены в каждом регионе, чтобы местные полицейские службы могли разработать точечные профилактические меры.