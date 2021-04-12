Какие вопросы безопасности больше всего волнуют казахстанцев, изучает МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК изучают, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы. Об этом на брифинге сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева, совместно с НПО проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы», - сказала Шугыла Турлыбек.

В столице, по ее словам, были опрошены более 2 тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.

Как выяснилось, жителей столицы беспокоят:

-отсутствие местами уличного освещения;

-дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов;

-употребление алкоголя и наркотиков в подъездах домов;

-безопасность детских площадок;

-бродячие собаки и защита животных;

-нарушение тишины;

-противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса в многоэтажных домах.

«Соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте. Нужно отметить, что построение эффективных партнерств – это основа сервисной модели, к которой стремится казахстанская полиция. Опросы позволяют исследовать потребности общества в безопасности», - добавила Шугыла Турлыбек.

Было сообщено, что подобные исследования будут проведены в каждом регионе, чтобы местные полицейские службы могли разработать точечные профилактические меры.