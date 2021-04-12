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    12:21, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие вопросы безопасности больше всего волнуют казахстанцев, изучает МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК изучают, какие проблемы безопасности просят решить казахстанцы. Об этом на брифинге сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках перехода к сервисной модели полиции Комитет административной полиции МВД по поручению министра Ерлана Тургумбаева, совместно с НПО проводит социологические исследования и точечный анализ работы местной полицейской службы», - сказала Шугыла Турлыбек.

    В столице, по ее словам, были опрошены более 2 тысяч человек. Респонденты отметили, какие проблемы в области безопасности и охраны правопорядка волнуют их больше всего.

    Как выяснилось, жителей столицы беспокоят:

    -отсутствие местами уличного освещения;

    -дорожная безопасность, особенно вблизи школ и детских садов;

    -употребление алкоголя и наркотиков в подъездах домов;

    -безопасность детских площадок;

    -бродячие собаки и защита животных;

    -нарушение тишины;

    -противопожарная безопасность на объектах частного бизнеса в многоэтажных домах.

    «Соцопрос не только выявил проблемы, волнующие жителей столицы, но и продемонстрировал, что партнерство между населением и полицией важно для повышения уровня безопасности в каждом населенном пункте. Нужно отметить, что построение эффективных партнерств – это основа сервисной модели, к которой стремится казахстанская полиция. Опросы позволяют исследовать потребности общества в безопасности», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Было сообщено, что подобные исследования будут проведены в каждом регионе, чтобы местные полицейские службы могли разработать точечные профилактические меры.


    Теги:
    МВД РК Астана Общество Безопасность Правоохранительные органы
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