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Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат
В четверг, 8 мая, в 11:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестке дня следующие вопросы:
- О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года.
- О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и США о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в городе Алматы. Ранее в МИД рассказали, что участок площадью 70 593 квадратных метра (7,05 га), расположенный между улицами Жамакаева, Алдар Косе и проспектами Аль-Фараби и Сейфуллина, будет сдан в аренду на 49 лет. После вступления соглашения в силу США выплатят арендную плату в размере 25 301 016 долларов одним платежом в течение года.
- О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. 12 ноября 2021 года главы государств Совета приняли решение об изменении названия «Совета сотрудничества тюркоязычных государств» на «Организацию тюркских государств». Целью Протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение.
- О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции. Соглашение было подписано в Дубае 2 декабря 2023 года. В соответствии с ним, в Жамбылской области будут реализованы два крупных проекта по строительству ветропарков.