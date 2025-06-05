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    08:30, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат

    В четверг, 5 июня, в 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК 
    Фото: Сенат РК

    В повестке дня следующие вопросы: 

    1. О территориальной обороне Республики Казахстан;

    2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны (первое чтение).

    Отметим, что в апреле 2025 года депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании приняли в двух чтениях проект закона «О территориальной обороне Республики Казахстан». После этого документ был направлен на рассмотрение в Сенат.

    Целью законопроекта является повышение обороноспособности страны, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защиты  территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время.

    Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.

    Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооружённых Сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населённых пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других.

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Парламент Законопроекты Минобороны РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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