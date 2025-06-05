Какие вопросы сегодня рассмотрит Сенат

В повестке дня следующие вопросы:

1. О территориальной обороне Республики Казахстан;

2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны (первое чтение).

Отметим, что в апреле 2025 года депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании приняли в двух чтениях проект закона «О территориальной обороне Республики Казахстан». После этого документ был направлен на рассмотрение в Сенат.

Целью законопроекта является повышение обороноспособности страны, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защиты территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.

Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооружённых Сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населённых пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других.